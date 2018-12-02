Isparta Belediyesi'nden Afrin Türkmenlerine Un Yardımı

Isparta Belediyesi son olarak Afrin'den gelen ekmeklik un talebine karşılık bir kamyondan oluşan malzemeyi bölgeye gönderdi. Gün boyu kamyona yüklenen ekmeklik unlar Afrin'deki Türkmenlere ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Isparta Belediyesi bugüne kadar Suriye'nin Bayırbucak ve Afrin bölgesinde bulunan Türkmenlere başta un olmak üzere, temel gıda malzemeleri, giyim, kömür, bebek maması, bebek bezi gibi hayati yaşam malzemelerinden oluşan onlarca tır ve kamyonla bu bölgeye yardımda bulunmuştu.

Isparta Belediyesi adına bölgeye gönderilen yardım aracını uğurlayan Sağlık Müdürü Oğuz Başaran, belediye olarak dün olduğu gibi bugünde Türkmen kardeşlerimizin yanında olduklarını söyledi. Başaran yaptığı değerlendirmede şunları söyledi; "Isparta Belediyesi olarak dün olduğu gibi bugünde Türkmen kardeşlerimizin yanındayız. Bölgede çok zor şartlarda yaşayan Türkmen kardeşlerimiz var. Sayın Belediye Başkanımız Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın'ın talimatları doğrultusunda bizlerde bölgedeki yaşanan sorunları yakından izliyoruz ve o bölgeden gelen talepleri de hızlı bir şekilde karşılamaya, Türkmen kardeşlerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Daha önceleri de benzer yardımlarımız olmuştu. Yine bölgeden gelen talepler doğrultusunda ekmeklik un noktasında Isparta Belediyesi olarak hemen bir yardım kamyonumuzu hazırladık. Türkmen kardeşlerimize bu unu ulaştırmış olacağız. Sayın Belediye Başkanımız Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın'ın kendilerine olan ilgi ve alakalarını buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. Başkanımızın da bize talimatları doğrultusunda selam ve muhabbetlerini iletiyorum." - ISPARTA