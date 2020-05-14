Isparta Belediyesi işitme engellilere özel maske üretti
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Isparta Belediyesi işitme engellilere özel maske üretti

Isparta Belediyesi işitme engellilere özel maske üretti Isparta Belediyesi ISMEK birimi, korona virüs salgını sürecinde işitme engellilerin daha rahat bir şekilde iletişim kurabilmeleri amacıyla dudak ve mimik hareketlerini daha iyi algılayabilmek adına ağız bölümü şeffaf malzemeden...

Isparta Belediyesi işitme engellilere özel maske üretti
14.05.2020 17:52 | Son Güncelleme: 14.05.2020 17:54

Isparta Belediyesi işitme engellilere özel maske üretti

ISPARTA - Isparta Belediyesi ISMEK birimi, korona virüs salgını sürecinde işitme engellilerin daha rahat bir şekilde iletişim kurabilmeleri amacıyla dudak ve mimik hareketlerini daha iyi algılayabilmek adına ağız bölümü şeffaf malzemeden yıkanabilir maske üretti.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, belediyenin ISMEK birimine işitme engellilere özel olarak maske imal ettirdi. Dudak ve mimik hareketlerinin daha iyi anlaşılması için tasarlanan maskenin ağız bölümü şeffaf malzemeden yapıldı. Özel olarak imal edilen maskeler, şehirdeki 130 işitme engelli vatandaşa ulaştırılıyor. Özel üretim maskeler, beraberinde kolonya ile birlikte İşitme Engelliler Derneği Başkanı İbrahim Yavuz'a teslim edildi.

"Bu maskeyle dudak ve mimik hareketleri daha iyi algılanabiliyor"

Isparta Belediyesi Engelli Koordinasyon Birimi Sorumlusu Muammer Emre Gökgöz, Engelliler Haftası dolayısıyla işitme engellilere yönelik özel bir maske tasarladıklarını söyledi. Gökgöz, "Belediyemizin ISMEK birimi tarafından dudak ve mimik hareketlerini daha iyi algılayabilmek adına ağız bölümü şeffaf malzemeden yıkanabilir maske üretimi yapıldı. Bu vesileyle Engelliler Haftamızı kutluyorum. Bizlere bu imkanı sunduğu ve böyle güzel çalışmaların talimatlarını bizlere verdiği için belediye başkanımız Sayın Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür ediyorum" dedi.

Isparta Belediyesi işitme engellilere özel maske üretti

Kaynak: İHA

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