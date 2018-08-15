Isparta Belediyesi Bir Satış Mağazası Daha Açıyor

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın tarafından yıllar önce başlatılan ve bugün ISMEK bünyesinde hizmet veren hocalar ve mahallelerdeki kursiyerler tarafından üretilen el emeği göz nuru eserlerin Elizi Mağazasında satışa sunulmasının ardından ikinci bir mağazanın açılması için de start verildi. Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın'ın 7 yıl önce kurduğu ve bugün 32 ustası bulunan Ahşap Sanat Merkezinin eserleri ve yeni ürünlerinin yer alacağı bir büyük satış mağazası daha Mimar Sinan Caddesi'nde açılıyor.

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Ahşap Sanat Merkezi'nde incelemelerde bulundu. İncelemelerinde Mimar Sinan Caddes'inde belediye yanında açılacak olan yeni satış mağazası için üretilen ahşap ürünleri ve gerçekleştirilen diğer çalışmaları inceledi.

"Bizim belediyeciliğimiz çok farklı"

Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın incelemelerinin ardından Elizi Mağazası ve yeni açacakları ahşap eserlerin yer alacağı mağazaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başkan Günaydın değerlendirmesinde şunları söyledi; "Bir süre önce Elizi Mağazamızı açmıştık. Burada göstermek istediğimiz Anadolu Etnografyasını ipek iplikten, ipek kumaşa işlenen el işlerini gün yüzüne çıkarmaktı ve bunu gerçekleştirerek, Mimar Sinan Caddesi üzerindeki Elizi Mağazamızda vitrine çıkararak satışa sunduk. Bu mağazamıza birkaç çeşitlilik daha koyarak mağazamızın kendisine has görünümü, üretimi ve markası ortaya çıktı. Elizi markalaşıyor. Yakın zamanda Fransa'ya kadar satışlarımız olacak, bu konuda çalışmalarımız var. Şu anda parfüm sanayi gelişimi var, dört parfümümüz bulunuyor, bunu satışa çıkacak tarza getirdik, numuneleri bitti. Biz bunları ileriye dönük, kalite ve sanatsal yönüyle beraber çok yüksek noktada geliştirilmiştir. Bizim belediyeciliğimiz çok farklı. En yüksek kalite ve sanata ulaşan şamil olan bir yer olarak tabi bunun uç noktası satış mağazalarıdır."

"Endüstriyel bir çalışma ve tasarım yapıyoruz"

"Yaklaşık 7 yıldan bu yana Ahşap Sanat Merkezimizi geliştirdik" diyen Başkan Günaydın, "Bu merkezimiz çalışmakta. Burada yeni kaliteli ürünlerin üretimlerine geçip, çeşitliliğin ağırlığı yani yüzde 80'i buraya ait diğerleri de başka çeşitli ürünlerden oluşan bir mağaza daha açmak istiyoruz. Endüstriyel bir çalışma ve tasarım yapıyoruz. Bunların bazı çeşitleri ortaya çıktı. Daha da ileriye gitmemiz gerekiyor. Bu çeşitliği hem kibarlaştırıp, güzelleştirip, detaylandırıp hem de hassas işçilik noktasında bir çalışma yaptık. Buradaki ürünlerimiz de yine Mimar Sinan Caddesi üzerinde belediyemizin yan tarafında açacağımız yeni mağazada yer alacak. İlk olarak IYAŞ'ta birkaç sene önce bir mağaza açmıştık. Bununla birlikte açacağımız mağaza üçüncü oluyor" şeklinde konuştu.

"İstanbul ve dünyadaki 3 büyük şehirde mağaza açacağız"

Başkan Günaydın son olarak şu ifadeleri kullandı; "Tabi hedefimiz burada bitmiyor. Bu mağazamızın açılışı için yoğun şekilde hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bu arada da kaybolan el sanatlarını, kaybolan Türk milletinin sanatı olan eserleri biz ortaya çıkardık. Mesela kündekari, yapılar, kapılar ve Isparta'yı ortaya çıkaran, yorumlar getirerek kaybolmuş el sanatlarını üretiyoruz. Etnografya Müzemizin kapılarında, pencere kanatlarında Gökkubbe'nin kapısında bunlar el sanatı olarak görülebilir. Bu eserler bu atölyemizin çalışmalarıdır. Artık bunlar ülkemizde yapılması mümkün olmayan veya ender olan sanatlar ancak biz uzun uğraşlar neticesinde bunları tekrar gün yüzüne çıkarıyoruz. Büyük bir vizyon ve hedef ortaya koymuştuk. Bugün kaybolmuş sanatları Ahşap Sanat Merkezimiz ortaya çıkarıyor ve bunlar mağazalar zincirinde yer alamaya başlıyor. Birkaç seneye kadar da bu çalışmalar daha da geliştirilerek, İstanbul'da mağaza açacağız. Yine dünyada 3 büyük şehre de yol alacağız. Bunlar arasında Tokyo, Paris, New York olabilir. Tabi bunlar kolay bir olay değil, hedefimiz vizyonumuz bu şekildedir. Yeni mağazamızın açılışı için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bu mağazanın Isparta'mıza, ülkemize ve milletimize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." - ISPARTA