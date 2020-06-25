Isparta Belediyesi 30 yıldır asfalt görmeyen mahallelerde çalışma yapıyor
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Isparta Belediyesi 30 yıldır asfalt görmeyen mahallelerde çalışma yapıyor

Isparta Belediyesi, mahallelerdeki eksiklikleri girmek amacıyla başlattığı çalışmalarda deforme olmuş asfaltları yeniliyor.

Isparta Belediyesi 30 yıldır asfalt görmeyen mahallelerde çalışma yapıyor
25.06.2020 16:25 | Son Güncelleme: 25.06.2020 16:28

Isparta Belediyesi, mahallelerdeki eksiklikleri girmek amacıyla başlattığı çalışmalarda deforme olmuş asfaltları yeniliyor. Bu kapsamda ekipler Gülcü ve Fatih Mahallesi'nde asfalt çalışması yaptı.

Isparta Belediyesi mahallelerde asfalt çalışmalarını devam ettiriyor. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in talimatları doğrultusunda iki ekip halinde mahallelerin eksikliklerini gideren, deforme olmuş asfaltları yenileyen Fen İşleri Müdürlüğünün çalışmaları Gülcü ve Fatih Mahallesinde devam etti.

Isparta Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, hazırlanan program dahilinde asfaltı deforme olmuş ve yıllardır bakımsız kalan Gülcü Mahallesinin 10 sokağında çalışma başlattı. Freze ile yoldaki deforme olmuş asfalt kaldırılırken, asfalta hazırlık çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Yine Fatih Mahallesindeki bir diğer ekipte deforme olmuş yolda asfalt çalışmalarını gerçekleştirdi.

"Taleplerimiz anında karşılık buluyor ve yapılıyor"

Gülcü Mahallesi Muhtarı Hüseyin Eroğlu, mahallelerinde başlatılan çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür etti. Eroğlu, mahallelerinin 30 yıldan buyana asfalt görmemiş olduğunu söyleyerek, "Daha önceki dönemde Sülübey, Emre, Hisar ve Sidre Mahallerine asfalt dökülmüştü, ancak biz bu hizmetlerden faydalanamamıştık. Şükrü Başkanımıza bu konuyu aktardık, programa aldırdı ve çalışmalar başladı. Mahallemizde iki etap halinde çalışmalar gerçekleştirilecek. Sayın Başkanımız çok hassas ve duyarlı, her konuda mahalle muhtarlarına yardımcı oluyor. Taleplerimiz anında karşılık buluyor ve yapılıyor" dedi.

Mahalle sakinlerinden Yakup Kanra da, 5 sene önce Isparta'ya geldiğini söyleyerek, mahallelerinin uzun süredir hizmet beklediğini söyledi. Kanra, hizmetlerin Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ile birlikte mahallelerine ulaşmış olmasından dolayı duyduğu memnuniyetini ifade ederek teşekkürlerini iletti. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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