Isparta, belediyenin ürettiği begonit taşlarla donanıyor
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Isparta, belediyenin ürettiği begonit taşlarla donanıyor

Isparta, belediyenin ürettiği begonit taşlarla donanıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Isparta'da meydanlar, kaldırımlar ve mesire alanları Isparta Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Doğaltaş ve Beton Elemanları Tesislerinde seri üretime geçilen begonit taşlarla kaplanıyor.

Isparta'da meydanlar, kaldırımlar ve mesire alanları Isparta Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Doğaltaş ve Beton Elemanları Tesislerinde seri üretime geçilen begonit taşlarla kaplanıyor.

Bir süre önce Belediye Meclisi kararıyla belediye şirketi ISTEM'den, işletmesi Fen İşleri Müdürlüğüne geçen Doğaltaş ve Beton Elemanları Tesislerinde, parke taşı üretiminin yanı sıra begonit taş üretimine de geçildi.

Çeşitli renklerde üretilen begonit taşlar artık şehrin dört bir yanında kullanılır hale geldi. Son olarak Kirazlıdere'nin kaldırımlarını süsleyen ve modern bir görünüm sunan begonit taşlar, şimdi de şehrin merkezindeki kaldırımlarda yerini alıyor.

Isparta Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in talimatıyla Demirköprü, şehir merkezi arasındaki kaldırımlarda begonit taş döşemesi yapılıyor, şehrin görünümü değişiyor. - ISPARTA

Isparta, belediyenin ürettiği begonit taşlarla donanıyor
Isparta, belediyenin ürettiği begonit taşlarla donanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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