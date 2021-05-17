Isparta Belediye Meclisi'nden İsrail'e ortak tepki
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Isparta Belediye Meclisi'nden İsrail'e ortak tepki

Isparta Belediye Meclisi'nden İsrail'e ortak tepki
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Isparta Belediye Meclisi'nde grubu bulunan 3 siyasi parti ve bağımsız üyeler, İsrail'in Filistin zulmüne karşı ortak tepki gösterdi.

Isparta Belediye Meclisi'nde grubu bulunan 3 siyasi parti ve bağımsız üyeler, İsrail'in Filistin zulmüne karşı ortak tepki gösterdi.

Belediye Meclisi'nde grubu bulunan Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, İyi Parti ve bağımsız üyelerin imzaladığı ortak bildiriyi okuyan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "İsrail, İslam aleminin 11 ayın sultanı olarak kabul ettiği huzur ve bereket Ramazan ayımız ve akabinde Ramazan Bayramı'mızda, Kudüs'te sivil ve savunmasız Müslüman Filistin halkına yönelik uyguladığı kanlı saldırılarını ve baskıcı politikalarını artırmış, bebek, kadın yaşlı demeden çok sayıda masum Filistinlinin şehit olmasına ve yaralanmasına sebep olmuştur" dedi.

"Operasyonların hukuk dışı ve gayri insani olduğunu görmekteyiz"

Başdeğirmen, şunları kaydetti: "Gazze'nin yoğun füze bombardımanı altında kalıp ortak yaşam alanlarının vurulduğu, Filistinlilerin nesillerdir yaşadıkları Kudüs'ün Şerh Cerrah ve Silvan mahallerinde ki evlerine el konulup zorla tahliyelerine yönelik operasyonların tamamen hukuk dışı ve gayri insani olduğunu görmekteyiz.

İsrail askerleri Mukaddes Mekan Mescid-i Aksa ve çevresini ablukaya almış ibadet etmek isteyen ve özgürlükleri kısıtlanan Filistinlilere gaz, plastik mermi ve ses bombaları ile saldırılarda bulunmaktadır. Bu sebeple çocuklar, gençler ve birçok Filistinli yaralanmış ve baskı zulüm hala devam etmektedir. Bizler Isparta Belediye Meclisi'nde grubu bulunan Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, İyi Parti ve Bağımsız Meclis üyeleri olarak Filistinli kardeşlerimizin maddi ve manevi her daim yanlarında olduğumuzu belirtiyor İsrail'in yapmış olduğu bu zulmü ve hukuk tanımazlığını şiddetle kınıyoruz." - ISPARTA

Isparta Belediye Meclisi'nden İsrail'e ortak tepki

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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