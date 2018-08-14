Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın Açıklaması

MHP'li Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, katıldığı mahalle buluşması toplantısında, Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik savaşta herkesin üzerine düşeni en iyi şekilde yapması gerektiğine dikkat çekerek, "Bizi Anadolu'da yaşatmak istemiyorlar. İkinci bir savaş daha veriyoruz. Bunun adı da ekonomik savaş. Vatanımız olmazsa, dolar olsa ne olacak olmasa ne olacak. Sizlerden devletimizi, milletimizi, belediyemizi, kurumlarımızı desteklemenizi istiyorum. Birlik beraberlik içinde olalım, devletimizi, milletimizi destekleyelim" dedi.

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, ABD'nin Türkiye'ye yönelik ekonomik yaptırım kararı alması ve ardından ekonomik savaş başlatmasına tepki gösterirken, 'birlik ve beraberlik' çağrısı yaptı.

"Vatanımız olmazsa, dolar olsa ne olacak olmasa ne olacak"

Akkent Mahallesinde belediye tarafından düzenlenen Mahalle Buluşması'nda vatandaşlara seslenen Günaydın, "Sizlerden devletimizi, milletimizi, belediyemizi, kurumlarımızı desteklemenizi istiyorum. Bunun adı ekonomik savaş. Vatanımız olmazsa, dolar olsa ne olacak - olmasa ne olacak. Cumhurbaşkanımız da, 'ekonomik bir savaş içerisindeyiz' diyor. Bizi Anadolu'da yaşatmak istemiyorlar. Anadolu bizim anavatanımızdır. Birlik beraberlik içinde olalım. Devletimizi, milletimizi destekleyelim" dedi.

"Bizi Anadolu'da yaşatmak istemiyorlar"

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi; "Dolar anormal bir seviyeye geldi. Ben sizlerden devletimizi, milletimizi, belediyemizi, kurumlarımızı desteklemenizi istiyorum. Altın, Dolar, Euro, artıyor. Bizi Anadolu'da yaşatmak istemiyorlar. İkinci bir savaş daha veriyoruz. Bunun adı da ekonomik savaş. Biraz da ülkemizle hepimiz ilgilenelim, tek bayrak altında birbirimizi sevelim ve vatanımız için en iyi şekilde ne yapılacaksa yapalım. Bu birlik beraberlik olduğu zaman, Türk Milleti her şeyin üstesinden gelir. Türk Milletinin, cumhuriyetin en güzel bayrağı Türk Bayrağı en yüksekte her zaman dalgalanacak. Vatanımız olmazsa dolar olsa ne olacak olmasa ne olacak. Cumhurbaşkanımız da, 'ekonomik bir savaş içerisindeyiz' diyor. Ülkemizi çökertmek istiyorlar. Büyük imparatorluklar kuran bir milletiz. Kurucu bir milletiz biz. İşte dünya Türk Milletini yaşatmak istemiyor. Biz yıkmak istiyorlar, Anadolu'da yaşatmak istemiyorlar. Bin yıldır bu Anadolu'nun tapusunu Miryokefalon ile almıştır. Anadolu bizim anavatanımızdır. Birlik beraberlik içinde olalım, devletimizi, milletimizi destekleyelim." - ISPARTA