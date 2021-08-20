Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Kovid-19'a yakalandı
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Başdeğirmen, Kovid-19'a yakalandığını sosyal medya hesabından duyurdu.
Şükrü Başdeğirmen, paylaşımında "Değerli hemşehrilerim. Bugün yaptırdığım Kovid-19 testim pozitif çıktı. Allah'a şükürler olsun genel durumum iyi. Tedavime başladık. En kısa zamanda sağlıkta birlikte olmak dileklerimle." ifadesini kullandı.
Koronavirüs son durum ve son dakika koronavirüs haberleri. Koronavirüs tablosu, covid-19 vaka sayıları.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen