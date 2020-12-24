Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen, meclis üyelerine fuar alanındaki çalışmaları anlattı

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, beraberinde meclis üyeleriyle birlikte Gökkubbe Fuar Alanı ile üst bölümde bulunan otoparkı birbirine bağlayarak, otopark altındaki sosyal alanların kullanılabilmesini sağlayan tüp geçit inşaatında incelemelerde bulundu.

Belediye meclisi üyeleriyle birlikte fuar alanında incelemelerde bulunan ve meclis üyelerine yapılan çalışmalar ile ilgili bilgiler veren Başkan Şükrü Başdeğirmen, özellikle kışa denk gelen aylarda fuar alanında çok sayıda etkinlikler yapıldığını kaydetti. Başdeğirmen, "Etkinliğe gelen konuşmacılar için iptidai bir şekilde kenarlara yerler bölünüyordu. Yine mescit için küçük alanlar oluşturuluyordu. Bu tesis yapılırken yine arka tarafta bulunan otopark altına toplantı salonuyla birlikte lavabolar ve mescit alanıyla birlikte etkinlik alanı ayrılmış. Ancak oraya geçiş dışarıdan olduğu için vatandaşlar dışarıya ana kapıdan çıkıp dolanarak kış aylarında oraya gitmeye zorlanıyorlar. Onun için arkadaki o alan kullanılmıyordu. Kullanılmayınca da burada iptidai bir şekilde hizmet verilmeye çalışılıyordu" dedi.

Bunu ortadan kaldırmak için fuar alanı ile otopark altında bulunan alanların birleştirilmesi amacıyla tüp geçit yaptıklarını söyleyen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "Bu geçit bizi tesise götürüyor. Tesisin üzerinde ayrıca bir otopark var. Otoparkta da birçok yerden su alan yerler vardı. Hem otoparkın tadilatı, hem tüp geçit yapımı ile ilgili proje hazırladık. Bu Gökkubbe Fuar alanının içerisini daha etkin bir şekilde kullanmak için yapılmış çalışmadır. Bu çalışmanın bize maliyeti KDV dahil 660 bin liradır" görüşlerinde bulundu.

Her iki tesisi birbirine bağlayan tünelin ayrıca sergi salonu olarak da kullanılabileceğini dile getiren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, fuar alanında her hangi bir etkinlik esnasında aynı anda da bir resim, fotoğraf sergisi gibi etkinlik de düzenlenebileceğini aktararak, amaçlarının tünelle tesislerin etkinliğini artırmak olduğuna değindi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı