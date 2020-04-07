Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'den toplu mezar söylentilerine sert tepki
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Şükrü Başdeğirmen, Isparta, Güncel

Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'den toplu mezar söylentilerine sert tepki

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, sosyal medyada yer alan 'Isparta'da yeni tip korona virüsten ölenler için toplu mezar hazırlandı' iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

07.04.2020 13:01 | Son Güncelleme: 07.04.2020 13:01
Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'den toplu mezar söylentilerine sert tepki

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, sosyal medyada yer alan 'Isparta'da yeni tip korona virüsten ölenler için toplu mezar hazırlandı' iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Başdeğirmen, şu anda kentte hiçbir mezarlığa korona virüsten hayatını kaybeden bir cenazenin defnedilmediğini açıkladı.

Çin'den tüm dünyaya yayılan yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında pazar ve market gibi yerlere maskesiz girmek yasaklandı. Bunun üzerine Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, şehrin en büyük pazarlarından biri olan Salı Pazarı girişinde vatandaşlara maske dağıttı. Maske dağıtımının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Belediye Başkanı Başdeğirmen, sosyal medyada çıkan 'korona virüsten ölenler için Isparta'da toplu mezarlar hazırlandı' iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Başdeğirmen, kentte korona virüs nedeniyle toplu mezar hazırlanmadığını söyledi.

"Bizim felaket tellallarımız var"

Kent merkezindeki bir mezarlıkta hazırlanan 15 mezar yerinin sosyal medyada farklı gösterilmeye çalışıldığını ifade eden Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "Bizim felaket tellallarımız var. Sanki Isparta'da virüsten toplu ölüm varmış gibi göstermeye çalıştılar. Bizim 300 tane hazır mezarımız var. Mezarları açıyoruz altyapılarını yapıp, vatandaşlarımız ihtiyaçları için bekletiyoruz. Görüntüde olan yerde sadece 15 mezarlık var. Bu 15 mezarlığı Türkiye gündeminde toplu mezar haline getirdiler. Bunlar halkımızı telaşlandıran üzücü olaylar" dedi.

"Günde 10-12 cenaze olan bir şehirdeyiz, hazır mezar tutmak zorundayız"

Yaklaşık 300 bin kişinin yaşadığı bir şehirde hazır mezar bulundurmak zorunda olduklarına değinen Başdeğirmen, Günde 10-12 cenaze olan bir şehirde yaşıyoruz. Önceden hazırlamazsak nasıl yetiştireceğiz bunları? Bu yapılan çalışmalardan ne elde etmek istediklerini bilemiyoruz. Bunları yapan kişileri kınıyorum. Vatandaşlarımız da bu konuda duyarlı olsun. Sosyal medyada kendisinin çektiği bir videonun paylaşımından çok mutlu olan insanlar var ama bunun nereye gittiğini bilen insanlar yok" diye konuştu.

"Korona virüsten ölüp de Isparta'da defnedilen bir cenaze yok"

Isparta'da korona virüs şüphesiyle sadece bir cenazenin gömüldüğünü belirten Başdeğirmen, o kişinin de Kovid-19 testinin negatif çıktığını açıkladı. Isparta'daki mezarlara korona virüsten ölen kimsenin defnedilmediğini kaydeden Belediye Başkanı Başdeğirmen, "Korona virüsten dolayı iki kişi hayatını kaybetmiştir. Onlar da Isparta dışından gelen misafirlerimizdendir. Onların cenazeleri memleketlerine bizim araçlarımızla gönderilmiştir. Isparta'da vakalar var ama ölüm yoktur" dedi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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