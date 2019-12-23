Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

23.12.2019 20:43 | Son Güncelleme: 23.12.2019 20:45

Belediye Başkanı , Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Başdeğirmen, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinden üç fotoğrafa oy kullandı.

Başdeğirmen, "haber" kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Gazze'de enkazlar arasında iftar", "yaşam" kategorisinde 'ın "Beyaz yürüyüş", "spor" kategorinde ise Şebnem Çoşkun'un "Şahika Ercümen'den dünya rekoru" fotoğraflarına oy verdi.

Başdeğirmen, yaptığı açıklamada, AA'nın ülkenin milli bir ajansı olduğunu söyledi.

AA'nın Türkiye'nin yaptığı çalışmaları yurt dışına duyurmakta çok başarılı bir kuruluş olduğunu belirten Başdeğirmen, "Anadolu Ajansını her zaman takdir ediyoruz. Bundan sonraki süreçlerde de çok daha başarılı işler yapmasını temenni ediyoruz. Üç kategoride de kolay bir seçim yapamadım. Gerçekten içimizi burkan ve mutlu eden birçok fotoğraf vardı." diye konuştu.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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