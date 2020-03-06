: Isparta atatürk'ün ısparta'ya gelişinin 90. yılı kutlandı

06.03.2020 13:05 | Son Güncelleme: 06.03.2020 13:07

Atatürk'ün Isparta'ya gelişinin 90. yılı kutlandı

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Isparta'ya gelişinin 90. yılı törenle kutlandı.

Saat 10.00'da İbrahim Parlar Caddesi Endüstri Meslek Lisesi önünde toplanan protokol, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütleri temsilcileri, öğrenciler, askeri erkan ve halk, ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile 6 Mart Atatürk Caddesi'ni takiben Ata'ya saygı yürüyüşünde bulundu. Yürüyüşün sonunda 15 Temmuz Cumhuriyetrk'ün Isparta'ya gelmesini isteyen Ispartalı devlet büyüklerimizin daveti üzerine Atamız, 'Sevgili Ispartalılara selamlarımı götürünü ve Demokrasi Meydanı'nda tören düzenlendi. Törene Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, askeri ve mülki erkan, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Atatürk anıtına Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenkleri sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, günün anlam ve önemine ilişkin konuştu. Atatürk'ün 90 yıl öncesi Isparta'yı şereflendirdiğini aktaran Başkan Başdeğirmen, şöyle dedi:

"Cumhuriyetimizin kurucusu ve milli mücadelemizin Önderi Gazi Mustafa Kemal Atatüz. Bir fırsatını bularak şehrinize geleceğim' demiştir ve sözünü kısa sürede tutarak Ispartalılara 6 Mart 1930 günü bu gururu yaşatmıştır. O gün hemşehrilerimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü heyecan ve sevgiye karşılamış ve bağrına basmıştır. Türkiye Cumhuriyetinin ilk Cumhurbaşkanını karşılamak ve yakından görmek için gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine kadirşinas Ispartalı saygı ve sevgilerini Ata'sına göstermiştir." Bugün 90 yıl öncesini yeniden yaşadıklarını aktaran Başkan Başdeğirmen, "O günün valisi, belediye başkanı nasıl bir heyecan yaşadıysa inanın bizler de aynı heyecanı yaşıyoruz. O günün valisi Ekrem bey, Paşamızı karşılama görevini yerine getirmiş, bugün de sayın valimiz burada aynı görevi yerine getiriyor. O gün Belediye Başkanımız Hilmi Çakmakçı, şehrimizi en iyi şekilde temsil etmiş. Bugün de biz aynı gururla görevimizi yerine getiriyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devletini kuran Mustafa Kemal Atatürk'ü ilimizde ağırlamanın onurunu biz 90 yıldır yaşıyoruz" diye konuştu.

TÖRENDE İLGİNÇ ANLAR

Törende ilginç anlar da yaşandı. Bir sokak köpeği, protokolün çelenk koyma merasimine eşlik etti, saygı duruşu sırasında meydanda bekledi. Bu anlar hem basın mensuplarının hem de cep telefonları ile kamera görüntüsü alan vatandaşların ilgisini çekti.

Kaynak: DHA

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