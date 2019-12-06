Isparta ASP Gençlik ve Spor Kulübü 'Engelleri' başarı ile aşıyor

06.12.2019 16:02 | Son Güncelleme: 06.12.2019 16:07

Isparta Aile ve Sosyal Politikalar (ASP) Gençlik ve Spor Kulübü, yıl içerisinde katıldığı organizasyonlar ve aldığı başarılı sonuçlarla engelli gençlerin spor yaparak engelleri aşmasına imkan sağlıyor.



Isparta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde sportif faaliyetlerini sürdüren Isparta ASP Gençlik ve Spor Kulübü, engelli sporculardan oluşan kadrolarıyla birlikte Özel Sporcular Federasyonun 2019'da düzenlemiş düzenlemiş olduğu 2. Bölge Masa Tenisi Şampiyonası, 2. Bölge Atletizm Bölge Şampiyonası ve Futbol Bölge Şampiyonasına katıldı.



Isparta ASP Gençlik ve Spor Kulübü, 2. Bölge Masa Tenisi Şampiyonası'na 2 sporcuyla katılırken çeyrek finale çıkma başarısı gösterdi.



2. Bölge Atletizm Bölge Şampiyonası'nda son olarak, engelli sporcular 100 metrede bir gümüş ve bir bronz, 200 metrede ise bir altın ve bir bronz madalya kazandı.



Geçtiğimiz aylarda engelli sporcuları ile Futbol Bölge Şampiyonası'na katılan Isparta Aile ve Sosyal Politikalar (ASP)Gençlik ve Spor Kulübü, gruptan çıkamamasına rağmen hem turnuvayı galibiyetle kapatması hem de örnek davranışları ile Isparta'yı da başarıyla temsil etti.



"Sadece bugün değil her gün onların yanındayız"



Engelli sporcular hakkında konuşan Isparta Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kuluübü Antrenörü Murat Bıçaklı, "Sadece 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde değil, yıl boyu engellilerimiz ile birlikteyiz. Kendilerinin seçmediği bir durum olan engellerini aşmalarında gençlerimize spor kapısını açarak onları sosyal yaşama en uygun şekilde hazırlamaya çalışıyoruz. Sporun engelli bireyler üzerindeki katkısı yadsınamaz bir gerçek. Hem fiziksel hem de ruhsal katkısını gençlerimiz üzerinde görüyoruz. Tüm enerjimizi engelli kardeşlerimizin kendilerini daha iyi hissetmesi için ve hayata daha iyi tutunmalarını sağlamak için harcıyoruz. Sadece bugün değil her gün onların yanındayız. Engelli gençlerimizi spor ile hayata adapte etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



Bıçaklı yaptığı açıklamada yarıca, Isparta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yakup Kütük'ün engelli sporculara verdiği destek için teşekkür ederek, engelli gençleri spor ile iç içe bir yaşama yöneltmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi. - ISPARTA

Kaynak: İHA