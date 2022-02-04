Isparta Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü otopark çatısı yoğun kara dayanamayıp çöktü

ISPARTA (İHA) - Isparta'da sabaha doğru başlayan yoğun kar yağışı, kentte hayatı adeta felç etti. İl genelinde kar kalınlığı 30 santimetreyi aştı. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü otoparkının çatısı ise yağan karın ağırlığına dayanamayarak çöktü.

Isparta'da bu sabaha karşı etkili olan kar yağışının kalınlığı 30 santimetreyi geçerken vatandaşlar başta ulaşım olmak üzere mağduriyet yaşadı. İl genelinde maddi hasarlı çok sayıda kaza yaşanırken şehir girişlerinde ve bazı bölgelerde uzun araç kuyrukları oluştu. Vatandaşlar, araçlarını iterek ilerletmeye çalıştı. Bazı alanlarda ise ağaçlar devrildi. Esnaf ise dükkanlarının çatılarını temizlemeye çalıştı. İl genelinde bazı kesimlerde elektrik kesintileri olduğu öğrenildi. Kar yağışına bağlı kazalara karşı vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

"İl müdürlüğü çatısı çöktü"

Öte yandan, yoğun kar yağışının ardından ağırlığa dayanamayan Isparta Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğü otopark çatısı çöktü. Otoparkta bulunan araçlardan ikisi zarar görürken yaralanan olmadı. Olayda maddi hasar meydana geldi. - ISPARTA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa