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Isparta 32 Sporlular, moral yemeğinde buluştu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Futbol (BAL) 7. Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor'a zorlu Konya Ereğlispor maçı öncesinde bir esnaf tarafından yemek verildi.

27.02.2020 15:53 | Son Güncelleme: 27.02.2020 15:53
Isparta 32 Sporlular, moral yemeğinde buluştu

(TFF) Bölgesel Amatör Futbol (BAL) 7. Grup'ta mücadele eden 32 'a zorlu Ereğlispor maçı öncesinde bir esnaf tarafından yemek verildi. Yönetim, teknik heyet ve futbolcuların katıldığı yemekte konuşan Konya Mutfağı İşletmecisi Mehmet Turhan, "Konya mutfağında akşam yemeği organizasyonunda ağır misafirlerimiz olan şehrimizin gururu Isparta 32 'umuzu konuk etmekten büyük mutluluk duyduk. Kentimizi Bölgesel Amatör Liglerde temsil eden Isparta 32 , bu sene inşallah şampiyon olacak. Başarılar Ispartaspor'umuza" dedi.


Isparta 32 'un Teknik Direktörü Turgut Kul ise Konya Mutfağı İşletmecisi Mehmet Turhan ve personeline teşekkür ederek, "Mehmet Bey'in Isparta 32 sevdalısı bizleri mutlu etti. Böyle duyarlı esnaflarımız var. Allah'ın izniyle bu takımı şampiyon yapacağız" diye konuştu. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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