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Isparta 32 Sporlu taraftar ve futbolculardan erken şampiyonluk kutlamaları

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 7. Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor, geçtiğimiz yıllarda şampiyonluk yolunda beraberlikle umutları tüketen Konya temsilcisi Sarayönü Belediyespor'u bu kez deplasmanda 4-1 mağlup etti.

09.12.2019 10:26 | Son Güncelleme: 09.12.2019 10:31
Isparta 32 Sporlu taraftar ve futbolculardan erken şampiyonluk kutlamaları

Toto Bölgesel Amatör Ligi 7. Grup'ta mücadele eden 32 Spor, geçtiğimiz yıllarda şampiyonluk yolunda beraberlikle umutları tüketen Konya temsilcisi Belediyespor'u bu kez deplasmanda 4-1 mağlup etti. Şampiyonluk yolunda büyük avantaj yakalayan Pembe-yeşillilerde büyük sevinç yaşandı. Dünkü maçın ardından kente adeta şampiyonluk havası esti.


Maçtan dönen Isparta 32 Gençlik Taraftar Grubu ve sporseverler, Sarayönü Belediyespor galibiyeti sonrasında Isparta 32 Sporlu futbolculara karşılama töreni yaptı.


Kalabalık grup daha sonra Isparta Valiliği önündeki 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda erken şampiyonluk kutlamaları yaparak, şarkılar söyledi. - ISPARTA

Kaynak: İHA
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