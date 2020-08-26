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Isparta 32 Spor topbaşı yaptı

Yeni sezonda TFF 3. Lig'de mücadele edecek Isparta 32 Spor, Atatürk Stadı'nda gerçekleştirilen çalışmayla yeni sezonun startını verdi.

Isparta 32 Spor topbaşı yaptı
26.08.2020 11:50 | Son Güncelleme: 26.08.2020 11:54

Yeni sezonda TFF 3. Lig'de mücadele edecek Isparta 32 Spor, Atatürk Stadı'nda gerçekleştirilen çalışmayla yeni sezonun startını verdi. Teknik Direktör Sadi Tekelioğlu da ilk hedeflerinin iyi bir takım kurmak olduğunu söyledi.

TFF 3. Lig ekiplerinden Isparta 32 Spor yeni sezon hazırlıklarına başladı. Kondisyon ağırlıklı gerçekleştirilen çalışmada futbolcuların hırslı ve istekli olduğu gözlendi. Bu arada Isparta 32 Spor'da teknik direktörlüğe Sadi Tekelioğlu'nun getirilmesinin ardından teknik ekipteki antrenörler de belli oldu. Tekelioğlu'nun yardımcı antrenörlüğünü Taner Yılmaz, Harun Beklemiş, kaleci antrenörlüğünü ise Ahmet Başkır yapacak. Sportif Direktörlüğe de Turgut Kul getirildi.

"Isparta'ya geldiğim için mutluyum"

Isparta 32 Spor Teknik Direktörü Sadi Tekelioğlu, ayağının tozuyla çıktığı antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Isparta'ya geldiği için mutlu olduğunu söyleyen Tekelioğlu, "Ispartaspor'u neden tercih ettiniz derseniz; geçmişe dönersek, belki son 10 yılda Isparta Spor'un, Bal Ligi'nde bir duraklama dönemi geçti. Isparta'nın daha üst liglerde kalıcı olacağını söyledim. Ama eski ismiyle Süper Lig vardı. Altta 2. Lig vardı. İşte o 2. Lig'de oynamış bir takım mazisi olan bir ekipti. İmkanları olan bir kulüp, imkanı ekonomik olarak söylemiyorum. Sahası, çalışma koşulları olarak, ben zaten bu tür yapıları seviyorum. Belki son 2-3 yıla kadar 3. Lig takımı çalıştırmadım. Süper Lig'de görev aldım. Isparta futbol için uygun bir yer, dolayısıyla burada olmaktan da son derece mutluyum. Özellikle başkana teşekkür ediyorum. Başkanımızın teklifi geldiği zaman duygulandık" dedi.

"Bizim ilk hedefimiz iyi bir takım kurmak"

Isparta'nın eski günlerine dönmesi için ve altyapısı güçlü olan kentler arasına sokmak için görev aldığını dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, "Alt yapısı olmayan bir kent. Futbolcu alt yapısına bir şeyler katabiliriz düşüncesiyle biz de tereddütsüz kabul ettik ve geldik. Mutlaka hedef olacak. İlk çıktık, tabii hemen bugünden itibaren şampiyon olacağız falan değil. Bizim ilk hedefimiz iyi bir takım kurmak. Dolayısıyla geçen seneden oyuncularla, bizim katacağımız oyuncularla bütünleşeceğiz. Ama hedefsiz bu iş olmaz. Hedefimiz muhakkak bir üst lige çıkmak. İnşallah bu sıralama takip eder. 3. Lig'den üst lige doğru devam ederiz. Zaten iç transferde sizin de bildiğiniz oyuncular var. Onlarla birlikte dıştan kattığımız futbolcuların her birini takip ediyorsunuz. İnceleyin, her birinin boş adam olmadığını göreceksiniz. Biz de katkı sağlayacağız" diye konuştu.

"Yüzde 30 kapasiteyle seyirci alınacak olması sevindirici"

Tekelioğlu, müsabakalara stat kapasitesinin yüzde 30'u kadar seyirci alınmasına yönelik TFF'nin verdiği ilgili konuştu. Sadi Tekelioğlu, "Her ne kadar seyircisiz oynansa da maçlar, federasyon açıklama yaptı. Yüzde 30 kapasiteyle seyirci alacaklar, bizim o şansımız var. En az 10 bin kapasiteli stadın yüzde 30'u 3 bin eder" şeklinde konuştu.

Kul: "Transferlerimiz devam edecek"

Isparta 32 Spor Sportif Direktörü Turgut Kul ise yeni sezonun hayırlar olmasını dileyerek, "Allah utandırmasın. Bu başladığımız görevde inşallah sonu 2. Lig'e tekrar çıkmak olur. Oradaki basamakları atlamak olur. Rabbim bize bunu inşallah nasip eder. Bugün de Sadi hocamız katıldı. Çalışmalarımız bu etapta Isparta'da devam edecek. Oyuncular katılacak aramıza daha henüz kadromuzu tamamlamadık. Perşembe gününe kadar tüm oyuncularımızı bünyemize katacağız. Daha sonrada top çalışmalarına başlanacak. Kalan bu kısa sürede en iyi şekilde hazırlanıp lige girmeyi planlıyoruz. Lige en iyi şekilde hazırlanacağımızı umuyorum" açıklamasını yaptı. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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