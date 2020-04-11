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Türkiye Futbol Federasyonu, Karaman, Isparta, Spor

Isparta 32 Spor Kaptanından "Özledik" mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 7. Grubun şampiyonluk adaylarından Isparta 32 Spor'un santrforu ve grubun en golcü isimlerinden Volkan Serim, sosyal medya üzerinden bir fotoğraf paylaşarak futbolu özlediğini yazdı.

11.04.2020 16:01 | Son Güncelleme: 11.04.2020 16:01
Isparta 32 Spor Kaptanından

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 7. Grubun şampiyonluk adaylarından Isparta 32 Spor'un santrforu ve grubun en golcü isimlerinden Volkan Serim, sosyal medya üzerinden bir fotoğraf paylaşarak futbolu özlediğini yazdı. 22 maçta 15 gol kaydeden Karaman Belediyesporlu Uğur Can ile birlikte zirvede yer alan Serim'i 13 golle Kestelsporlu Mehmet Küçükdurmuş takip ediyor.

Tecrübeli golcü Volkan Serim, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda liglere verilen aradan dolayı futbolu özlediğini söyledi. Volkan Serim, "İnşallah kısa bir süre içerisinde korona virüs'ü yener bizlerde yeşil sahalarda boy gösteririz. Şu an evlerde kalıyor ve yasağa uyuyoruz" diyerek sahaya çıkacağı günü iple çektiğine dikkat çekti.

Bu arada 7. Grup'ta zirve mücadelesi veren Isparta 32 Spor, lider Kestelspor'u 1 puan gerisinde 47 puanla ikinci sırada bulunuyor. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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