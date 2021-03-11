Isparta 32 Spor Kaptanı Serdar Ümit Deniz: "Play-Off'tan şampiyon olarak çıkmak istiyoruz "

Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor, gözünü Play-Off'lara dikti. Takım kaptanı Serdar Ümit Deniz, Play-Off yolundaki mücadeleleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Play-Off için umutlu konuşan Isparta 32 Spor Takım Kaptanı Serdar Ümit Deniz, Isparta'yı 2. Lige çıkarmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, "Geçmişte şampiyonluklar yaşadım. Burada da yaşamak istiyorum. Birinci olma şansının biraz kaçırdık ama gerçekçi bakmak gerekiyor. Şu anda hedefimiz Play-Off. Play-Off tan şampiyon olarak çıkmak istiyoruz. Bu takımı 2. ligde görmek istiyoruz. Hazırlıklar çok iyi takım çok genç, en büyükleri benim. Hepsini çok seviyorum. Hepsi çok temiz insanlar. Çalışmalarımız çok iyi devam ediyor" dedi.

"Taraftarsız oynadığımız için mutsuzuz'

Özellikle Esenler Erokspor maçı hazırlıklarının da tüm hızıyla sürdüğünü ve hedeflerinin tamamen Play-Off olduğunu dile getiren takım kaptanı Deniz, "Esenler Erok maçı güzel maç rekabetin olduğu bir maç. Böyle maçları daha çok seviyorum. İnşallah play-off tadında bir maç hazırlıkları olan bir karşılaşma. Dediğim gibi inşallah 3 puan alıp Play-Off hedefimize 1 adım daha yaklaşmış oluruz. Taraftarsız oynadığımız için çok mutsuzuz. Eğer taraftarlı oynasaydık şampiyonluğa daha yakın olacaktık. Play-off'ta taraftarlar açılacak diyorlar, inşallah açılacak. Eğer açılmazsa zaten hep beraber inşallah şampiyonluğu kutlayacağız" diye konuştu. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı