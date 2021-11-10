Isparta 32 Spor'da Tarık Söyleyici yollar ayrıldı

ISPARTA (İHA) - Son haftalarda aldığı kötü sonuçlarla şampiyonluk yarışında büyük yara alan 2.Lig Beyaz Grup temsilcisi Isparta 32 Apor'da teknik direktör Tarık Söyleyici ile yollar ayrıldı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi : "Teknik direktörümüz Tarık Söyleyici ve ekibi ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrılmıştır. Tarık Söyleyici ve ekibine emeklerinden ötürü teşekkür ederiz." - ISPARTA

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