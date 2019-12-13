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Isparta 32 Spor'da hedef galibiyet

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor, ilk yarının son haftasında, kendi sahasında Denizli temsilcisi Çal Belediyespor'u ağırlayacak.

13.12.2019 13:19 | Son Güncelleme: 13.12.2019 13:25
Isparta 32 Spor'da hedef galibiyet

Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup'ta mücadele eden 32 Spor, ilk yarının son haftasında, kendi sahasında temsilcisi Çal Belediyespor'u ağırlayacak.


15 Aralık Pazar günü saat 14.00'te oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarını Atatürk Stadı'nda sürdüren pembe yeşillilerde hedef galibiyet olarak belirlendi. Düz koşu ve kültür fizik hareketlerinin ardından oynanan çift kale maç gerçek karşılaşmayı aratmadı. Futbolcuların hırslı ve istekli oluşu teknik heyeti memnun etti. Dünkü antrenman sağanak yağış altında gerçekleştirilirken, futbolcularını uyaran Teknik Direktör Hasan Şengün, artık kışa girdiklerini ve gribal enfeksiyona kapılmamaları için oyuncularının C vitamini takviyelerini almalarını istedi. - ISPARTA

Kaynak: İHA
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