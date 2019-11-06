Isparta 32 Spor Başkanı Yazgan: "Isparta'mız profesyonel ligi hak ediyor"

06.11.2019 13:40 | Son Güncelleme: 06.11.2019 13:45

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor'da Konya Ereğlispor galibiyetinin sevinci yaşanıyor.



Pembe-yeşilliler, önümüzdeki hafta sonu deplasmanda Burdur ekiplerinden Bucak Belediyesi Oğuzhanspor ile karşılaşacak.



Isparta 32 Spor, bu maçı kazanarak şampiyonluk yolunda kayıpsız yoluna devam etmek isterken, Kulüp Başkanı Atakan Yazgan, sezon başından bu yana büyük emekler verdiklerini ve başarı için kenetlenmenin önemine dikkat çekti.



Birlik ve beraberlik içerisinde başarıya ulaşacaklarını kaydeden Başkan Yazgan, "Her maç artık final. Bucak maçının da zorluğu geçeceğini biliyoruz. Futbolcularımız da bunun bilincinde. Ereğlispor maçıyla çıkışa geçtik. Çıkışımız devam edecek. Isparta'mız profesyonel ligi hak ediyor. Şampiyon olacağız. Bu sezonu lider tamamlayıp yükselme maçlarında da başarılı olarak profesyonel lige çıkacağız" dedi. - ISPARTA

Kaynak: İHA