Isparta 32 Spor Başkanı Yazgan'dan takım için destek çağrısı

20.09.2019 16:08

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup'ta hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Isparta 32 Spor'da gözler pazar günü Akşehirspor ile deplasmanda oynanacak sezonun ilk karşılaşmasına çevrildi.



Zorlu maç öncesinde açıklamalarda bulunan Isparta 32 Spor Kulübü Başkanı Atakan Yazgan, Akşehirspor maçıyla sezonu açacaklarını ve özlenen başarıya ulaşmaları için birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti.



Yazgan: "Kent büyüklerimizin ve halkımızın desteğine sezon boyunca ihtiyacımız olacak"



Bu ligin üstünde bir takım kurduklarını ve hiç bir masraftan kaçınmadıklarını dile getiren Başkan Yazgan, "Allah'ın izniyle iyi başlayıp, başarılı bir sezonu geride bırakacağız. Kent büyüklerimizin ve halkımızın desteğine sezon boyunca ihtiyacımız olacak. Futbol taraftarlarla güzel. 12. adamsız takım olmaz. Centilmence takımımızı destekleyip, Isparta'nın gücünü hep birlikte gösterelim" dedi.



"İyi başlayıp, iyi bitirmek istiyoruz"



"Bu ilk maç bizim için çok önemli" diyerek açıklamalarını sürdüren Yazgan, "Zira, nasıl başlarsanız öyle gidersiniz diye bir söz vardır. İşte, biz de iyi başlayıp, iyi bitirmek istiyoruz. Akşehirspor maçında tüm sporseverlerimizin desteğini bekliyoruz. Taraftarlarımızla centilmence takımımızı destekleyip, Isparta'nın gücünü hep birlikte gösterelim. Profesyonel liglerde bir takımımız olmadığı için taraftarlarımız futbola olan özlemlerini gidermek istiyoruz. Artık pazar günlerimizi Ispartaspor'a ayıralım. Tüm kenti birlik ve beraberliğe davet ediyorum. Her şey Isparta için" dedi. - ISPARTA

Kaynak: İHA