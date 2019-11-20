Isparta 32 Spor Başkanı Atakan Yazgan: "Spor aşığı bir belediye başkanına sahibiz"

20.11.2019 16:06 | Son Güncelleme: 20.11.2019 16:11

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor'da Kulüp Başkanı Atakan Yazgan, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e kulübe yönelik desteklerinden dolayı teşekkür etti. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür eden Başkan Yazgan, "Ispartaspor'umuza ilgi ve alakasından dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkürü bir borç biliyorum. Isparta tarihinde hiç bir zaman belediyeden böyle bir destek görmedik. Başkanımız, normal yaşantısında da sporun içinde yer almıştır. Spor aşığı bir başkana sahibiz. Manavgat Belediyespor maçı öncesinde başkanın jesti bizi son derece mutlu etmiştir. İyi ki var. İnşallah bu desteklerle takımımızı şampiyon yapacağız. Kent büyüklerimizden aynı desteği bekliyoruz. Her şey Isparta'mız için" dedi. - ISPARTA

Kaynak: İHA