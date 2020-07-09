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Isparta 32 Spor Başkanı Atakan Yazgan: " Bölgesel Amatör Lig yok sayıldı"

Isparta 32 Spor Başkanı Atakan Yazgan, bitime 4 hafta kala liderlerin açıklanmasına tepki gösterdi.

Isparta 32 Spor Başkanı Atakan Yazgan: 'Bölgesel Amatör Lig yok sayıldı
09.07.2020 22:35 | Son Güncelleme: 09.07.2020 22:47

Isparta 32 Spor Başkanı Atakan Yazgan, bitime 4 hafta kala liderlerin açıklanmasına tepki gösterdi. Başkan Yazgan, alınan kararla zirve yarışındaki takımların mağdur edildiğini, Bölgesel Amatör Ligin yok sayıldığını ileri sürdü. Yazgan, "Isparta Spor Kulübü olarak TFF nezdinde yaptığımız girişimlerde bu kararın haksız olduğu, oynanmamış dört maçımız varken alınacak bu kararın doğru olmadığını belirttik. Bu bağlamda 2020-2021 sezonuna özel mücbir sebep kapsamında Bölgesel Amatör Ligi statüsünün değişikliğine ilişkin Isparta Spor Kulübü olarak diğer Bölgesel Amatör Lig takımlarının da görüşlerini alarak bir öneri çalışması yaptık. Bu çalışma ve önerimizi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilimiz Süreyya Sadi Bilgiç vasıtası ile Gençlik ve Spor Bakanımıza ve Türkiye Futbol Federasyonuna ilettik. Bu teklifte ligin son haliyle tescil edilip yalnızca grup birincilerinin 3. Lige çıkarılmasının yanlış olduğunu belirttik. Futbol camiasında yalnızca Bölgesel Amatör Ligde takımı olan Isparta, Siirt, Adıyaman, Kütahya, Karaman, Tekirdağ ve Edirne halkı olarak tüm devlet büyüklerimizden Türkiye Futbol Federasyonunun Bölgesel Amatör Lig hakkında almış olduğu bu yanlış kararın düzeltilmesi ile ilgili yardımlarını bekliyoruz. " dedi - ISPARTA

Kaynak: İHA

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