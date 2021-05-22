Isparta 32 Spor'a final maçı öncesi coşkulu uğurlama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Isparta 32 Spor'a final maçı öncesi coşkulu uğurlama

Isparta 32 Spor'a final maçı öncesi coşkulu uğurlama
İhlas Haber Ajansı / Ali Serkan Aygün - Haberler | Spor

Misli.com 3. Lig Play-Off final maçında Isparta 32 Spor ile Bursa Yıldırımspor arasında oynanacak karşılaşma öncesinde Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, başkan yardımcıları ve sporseverler takımı uğurladı.

Misli.com 3. Lig Play-Off final maçında Isparta 32 Spor ile Bursa Yıldırımspor arasında oynanacak karşılaşma öncesinde Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, başkan yardımcıları ve sporseverler takımı uğurladı.

Eskişehir Yeni Stadyumu'nda 24 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak karşılaşma öncesinde Isparta 32 Spor için belediye önünde uğurlama töreni düzenlendi. Törene Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve başkan yardımcıları ile taraftarlar katıldı. Belediye hizmet binası önüne gelen takım otobüsünü Belediye Başkanı Başdeğirmen ve taraftarlar karşıladı. Burada takımın final maçında başarılı olabilmesi için dua edildi.

"Amacımız şehrimizin ülke futbolunda söz sahibi olması"

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta 32 Spor'un bir yıllık büyük mücadelelerin ardından bugünlere geldiğini belirterek, "Bugün çok mutlu bir günün başlangıcı. Bir yıl boyunca çok büyük mücadelelerle alınan başarılarla bugünlere geldik. Yıllarca Bölgesel Amatör Lig'de oynadıktan sonra 3. lige ilk çıktığımız yılda 2. lig için finale kalmak çok şükür bize nasip oldu. Futbolcu arkadaşlarımız, teknik heyetimiz ve yönetimimiz buraya gelmek için çok mücadele verdi. Bizler de bize düşen görevi layıkıyla yerine getirdik. Amacımız şehrimizin ülke futbolunda söz sahibi olması ve 2. lige ve daha sonra süper lige çıkarak şehrimizi en iyi şekilde temsil etmesidir" dedi.

"Isparta, bu maçı ayakta izleyecektir"

Takımın başarmak için çalışacağını ifade eden Başdeğirmen, "Centilmenlik ölçülerinde başarmak için çalışacağız. Yensek de yenilsek de, şampiyon olsak da olmasak da biz Isparta'yız, Ispartasporluyuz. İnan ki canlı yayınlanacak bu maçı Isparta, ayakta izleyecektir. Arkanızda koskoca bir şehrin olduğunu, siz koştukça bizlerin coştuğunu bilin" diye konuştu.

"Takım yönetimine teşekkür ederiz"

Takım yönetimine de teşekkür eden Başdeğirmen, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

"Atakan başkan çok büyük fedakarlıklarla bugüne gelmek için gecesini gündüzüne kattı. Takımı buraya kadar getirdiği için tekrar başkanımıza, yönetimimize ve futbolcularımıza, teknik heyetimize teşekkür ediyorum. Hayırlı yolculuklar, Allah selamet versin."

Başdeğirmen'in konuşmasının ardından takım otobüsü alkışlar ve tezahüratlarla Eskişehir'e uğurlandı. - ISPARTA

Isparta 32 Spor'a final maçı öncesi coşkulu uğurlama
Isparta 32 Spor'a final maçı öncesi coşkulu uğurlama
Isparta 32 Spor'a final maçı öncesi coşkulu uğurlama
Isparta 32 Spor'a final maçı öncesi coşkulu uğurlama
Isparta 32 Spor'a final maçı öncesi coşkulu uğurlama
Isparta 32 Spor'a final maçı öncesi coşkulu uğurlama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Serkan Aygün

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Ceyda Düvenci Tuba Büyüküstün Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Ahmet Nur Çebi Dorukhan Toköz Josef De Souza Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Isparta 32 Spor'a final maçı öncesi coşkulu uğurlama - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.05.2021 15:41:09. #1.13#

title