Isparta 32 Spor: 1-1

STAT: Yeni BucaHAKEMLER: Adnan Deniz Kayatepe (xx), Mert Baykal (xx), Sabri Öğe (xx)BUCASPOR 1928: Şener (xx) – Ahmet (xx) (Dk.68 Abdullah x), Onur (xxx), Gökhan (xxx), Alper (xx), Saruhan (xx) (Dk. 46 Metin x), Mustafa (xx) (Dk. 63 Yusuf x), Osman (xx), Berke (xx) (Dk.

STAT: Yeni Buca

HAKEMLER: Adnan Deniz Kayatepe (xx), Mert Baykal (xx), Sabri Öğe (xx)

BUCASPOR 1928: Şener (xx) – Ahmet (xx) (Dk.68 Abdullah x), Onur (xxx), Gökhan (xxx), Alper (xx), Saruhan (xx) (Dk. 46 Metin x), Mustafa (xx) (Dk. 63 Yusuf x), Osman (xx), Berke (xx) (Dk.80 Enes), Tunç (xx), Mehmet Fuat (xxx)

ISPARTA 32 SPOR: Alp (xx) – Necmican (xx), Efşan (xxx), Kadir (xx), Gökhan Yılmaz (xxx), Arif (xxx), Şamil (xx), Mustafa Diler (xx), Mustafa Acar (xx) (Dk. 78 Mahmut x), Burak (xxx) (Dk. 74 Furkan x), Gökdeniz (xx) (Dk. 88 Gökhan Göksu)

GOLLER: Dk. 1 Mehmet Fuat (Bucaspor 1928), Dk. 59 Burak (Isparta 32 Spor)

SARI KARTLAR: Saruhan, Yusuf (Bucaspor 1928), Efşan, Gökhan Yılmaz (Isparta 32 Spor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 2021-2022 sezonunun ilk haftasında evinde Isparta 32 Spor'la karşı karşıya gelen Bucaspor 1928 rakibiyle yenişemedi: 1-1. Maçın henüz 1'inci dakikasında ev sahibi Bucaspor, Mehmet Fuat'ın golüyle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0'lık üstünlükle tamamladı. Konuk Isparta 32 Spor dakikalar 59'u gösterdiğinde Burak ile dengeyi sağladı. Geri kalan dakikalarda iki takımın da çabaları sonucu değiştirmedi, taraflar 1'er puanı hanelerine yazdırdı.

- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur Atış