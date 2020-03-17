Isparta 32 Başkanı Yazgan: "Adalet inşallah yerini bulacak " Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 7. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Isparta 32 Spor'da Kulüp Başkanı Atakan Yazgan, 8 Mart Pazar günü Kestelspor ile Manavgat Belediyespor maçında yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 7. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Isparta 32 Spor'da Kulüp Başkanı Atakan Yazgan, 8 Mart Pazar günü Kestelspor ile Manavgat Belediyespor maçında yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu.



Kestelspor'un seyircisiz maça taraftar aldığını söyleyen Başkan Yazgan, Türkiye Futbol Federasyonu Amatör Futbol Disiplin Kurulu'nun Kestelspor'la ilgili işlem başlattığını dile getirdi. Ayrıca bu maçta Alanya temsilcisi Kestelspor'un TFF'nin seyirci yasağını çiğnediğini ileri süren Başkan Yazgan, "Kestelspor, Manavgat Belediyespor maçıyla ilgili olarak, maçın hakemi, 4. Hakem ve gözlemci raporları istenecek. Isparta 32 Spor'la birlikte Manavgat ve Karaman Belediyespor'un da bu maçla ilgili itirazı bulunuyor. İnşallah adalet yerini bulacak. Sonuna kadar bu konunu takipçisiyiz. Tahkimse Tahkim. Hak yerini bulsun" dedi.



Kestelspor'a AFDK'dan ceza geldi



Bu arada Türkiye Futbol Federasyonu Amatör Futbol Disiplin Kurulu, Kestelspor Kulübü Yöneticisi İlker Baş'a Manavgat Belediyespor maçında sözle harekette bulunması nedeniyle 21 gün hak mahrumiyeti ve 1000 TL para cezası verdi. Ayrıca Amatör Futbol Disiplin Kurulu (AFDK) bu maçla ilgili Hakem, 4. Hakem ve Gözlemci raporlarının istenmesine karar verdi. - ISPARTA

Kaynak: İHA