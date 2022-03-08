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Isparta 32, 24Erzincanspor maçına hazır

AA - Muhammed Enes Yapalıkan - Spor
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Isparta 32, 24Erzincanspor maçına hazır

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Isparta 32, 22. hafta erteleme maçında 24Erzincanspor ile karşılaşacak.

ISPARTA (AA) - TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Isparta 32, 22. hafta erteleme maçında 24Erzincanspor ile karşılaşacak.

Ligin ikinci yarısına etkili başlayan yeşil-pembeli ekip, yarın Isparta Atatürk Stadı'nda 24Erzincanspor'u ağırlayacak.

Maç öncesi son antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan ekip, mutlak galibiyet için sahaya çıkacak. Isparta 32 Teknik Direktörü Turgut Kul, yaptığı açıklamada, rakibi iyi analiz ettiklerini belirterek, play-off yolunda haftayı kayıpsız kapatmak istediklerini ifade etti.

Kul, saat 14.00'te oynayacakları maç için taraftar desteği istedi.

AA / Muhammed Enes Yapalıkan - Spor

Futbol Federasyonu, Atatürk Stadı, Isparta, Spor, Haberler

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