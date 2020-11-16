Isparta 3 hırsızlık zanlısı tutuklandı
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Isparta 3 hırsızlık zanlısı tutuklandı

16.11.2020 17:39 | Son Güncelleme: 16.11.2020 17:42
Isparta 3 hırsızlık zanlısı tutuklandı

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde, bir mermer ocağından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde, bir mermer ocağından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Boğazköy köyünde kullanılmayan bir mermer ocağından hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, şüpheliler A.İ.T, N.G. ve Ö.T'yi suç üstü yakaladı. Zanlıların ocaktan çaldığı 300 litre trafo yağına el konuldu.

Jandarma karakoluna götürülerek işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

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