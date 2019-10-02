"İSPARK yöneticileri Anayasal suç işliyor"

02.10.2019 18:06

Hak-İş Konfederasyonu'na bağlı Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Keskin, üyelerine "sendika değiştirme" baskısı yapıldığını belirterek, "İSPARK yöneticileri, üyelerimizi sendikamızdan baskı ve tehditle istifaya zorlayarak, Anayasal suç işliyor." dedi.

Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSPARK'ta yetkili sendika olduklarını ifade ederek, çalışanların sendika değiştirilmeye zorlandığını söyledi.

Yaklaşık 2 bin 200 çalışanı bulunan İSPARK'ta Hizmet-İş Sendikası'na üye bin 250 işçinin bulunduğunu vurgulayan Keskin, durumun değiştirilmesi ve yetkili sendika sıfatının kendilerinden alınması için İBB yönetiminin yoğun çaba içerisinde olduğunu vurguladı.

Son günlerde 100'ü aşkın üyelerinin ekmek kaygısıyla sendikasını değiştirmek zorunda bırakıldığını anlatan Keskin, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İSPARK yönetici ve amirleri, Hizmet-İş Sendikası üyesi işçileri istifa ettirip DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası'na geçmeleri yönünde baskı yapıyor. Sendika değiştirmek istemeyen üyelerimiz, tehdit ediliyor, yeri değiştiriliyor." diye konuştu.

"Emekçi kardeşlerimiz tehdit ediliyor"

"Genel-İş Sendikası'na üye olmaya zorlanan işçiler, üzerinden kurulan baskı kabul edilemez" diyen Keskin, şöyle devam etti:

"Emekçi kardeşlerimiz, Hizmet-İş Sendikamızdan ayrılıp Genel-İş Sendikası'na üye olmaları için aşlarıyla işleriyle tehdit ediliyor. İSPARK yöneticileri üyelerimizi sendikamızdan baskı ve tehditle istifaya zorlayarak, aslında Anayasal suç işliyor. Anayasamızda, Türk Ceza Yasasında ve Sendikal mevzuatımızda işçilerin bir sendikaya üye olması ve ayrılması güvence altına alınmış, bu konuda baskı yapılması yasaklanmıştır. Türk Ceza Kanunu'nun 118. maddesi gereğince, bir emekçiyi baskı ve tehditle bir sendikaya üye olmaya veya üyelikten ayrılmaya zorlayanlar hakkında 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur."

Emekçilere tehdit ve baskı uygulayan kişiler hakkında gerekli yasal işlemleri başlattıklarını kaydeden Keskin, "Baskı uygulayan bazı İSPARK yöneticileri ve amirleri hakkında 'Sendikal hakların kullanılmasını engelleme, görevi kötüye kullanma ile iş ve çalışma hürriyetini ihlal etmekten' dolayı Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunduk. Ayrıca İçişleri Bakanlığına da inceleme ve soruşturma talebimizi ilettik. Baskılar tahammül edilemez boyutlara ulaşmış durumda. Baskılara dayanamayan bir kardeşimiz fenalaşarak Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Buna sebep olanlar yargı önünde hesap verecek." ifadelerini kullandı.

- "Sendika değişimi zorla sağlanırsa eylem kararı alacağız"

İSPARK'ta hangi sendikanın yetkili olacağını ilişkin kararın verilmesi için yarının son gün olduğuna dikkati çeken Keskin, sözlerini şöyle tamamladı:

"İSPARK'ta yetkili sendika Hizmet-İş'tir. Üye listelerinin teslim edilmesine bir gün kala baskılar tehditlere dönüştü. Baskı ve tehditlerin nasıl yapıldığı ve ne boyuta ulaştığına ilişkin elimizde ses kayıtları ve yetkililerin kendi aralarında yaptıkları mesajlar var. Mesajlarda işçi arkadaşlarımızı tehdit ettikleri net bir şekilde anlaşılıyor. Bu böyle devam edemez. Bunlara izin vermeyeceğiz. Baskı olmazsa hiçbir Hizmet-İş Sendikası üyesi, kendi sendikasını bırakıp bir başkasına üye olmaz. Şu anda yetkinin başka bir sendikaya geçme şansı yok. Eğer bunu zorla yaparlarsa eylem kararı alacağız. Emekçiler haklarını sonuna kadar kullanacaklar."

Kaynak: AA