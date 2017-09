İspark'tan Havalimanlarında 1 Saat Ücretsiz Otopark

Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarında İstanbullulara 'Park Et Devam Et' otoparklarıyla kaliteli hizmet sunan İSPARK, sürücülere 1 saat ücretsiz hizmet vermeye başlıyor.



İSPARK, Sabiha Gökçen ve Atatürk Havalimanı'na yakın mesafede hizmete açtığı yaklaşık 3 bin 500 araç kapasiteli otoparklarında yeni bir uygulama başlatıyor. Özellikle havalimanı girişlerinde yolcu bekleyen araçların oluşturduğu uzun kuyruklar ve yol açtığı trafiğin ortadan kalkması amacıyla sürücüler havalimanına 5 dakika mesafede bulunan İSPARK otoparklarına yönlendirilecek. Otoban kenarında bekleyen araçların trafikte yol açtığı tehlikelerin önlenmesi ve güvenli bir parklanmanın yapılması sağlanacak.



Ücretsiz servis ve VİP bekleme alanları



İSPARK otoparklarına araçlarını bırakan ya da yolcularını almak için bekleyen sürücülere büyük kolaylık sağlayan ring servisleri bulunuyor. Sürücüler servisle gelen yolcuları otoparktan alarak hem emniyet şeridinde bekleme yapmayacak hem de trafiğe sebep olan uzun araç kuyruğu oluşturmayacak. Ayrıca otoparkta bulunan ring araçlarıyla yolcularını havalimanlarına güvenli bir şekilde gönderebilecek.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile vatandaşların hayatını kolaylaştırmak ve trafik akışına katkı sağlamak amacıyla farklı uygulamaları hayata geçirdiklerini belirten İSPARK Genel Müdürü Nurettin Korkut, "İki havalimanında bulunan otoparklarımızda sürücülere 1 saat ücretsiz hizmet vereceğiz. Bunun yanında otopark ve havalimanları arasında yine ücretsiz ring seferleri düzenlemeye devam edeceğiz" dedi.



Sürücülere otopark içerisinde bulunan ücretsiz internet vb. hizmetlerin de bulunduğu VİP bekleme salonu hizmet verecek.



"24 saati 8 TL'ye Park Et Havayolu ile Devam Et"



Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanı'na 5 dakikalık mesafede olan 3 bin 500 araç kapasiteli otoparklar, 24 saat boyunca 8 TL'ye hizmet veriyor. Yolcular için bekleme salonunun olduğu otoparkta giden ve gelen yolcular için 5 dakikada bir ring yapan ücretsiz servis araçları da bulunuyor. Ayrıca İstanbulkart ve kredi kartı ile otoparkta ödeme yapılabiliyor. - İSTANBUL