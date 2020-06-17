İSPARK'tan çıkartılan işçiler İBB önünde basın açıklaması yaptı İSPARK'taki görevlerine 8 Haziran'da son verilen işçiler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi karşısında basın açıklaması yaptı.

İSPARK'taki görevlerine 8 Haziran'da son verilen işçiler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi karşısında basın açıklaması yaptı.

İBB önüne gelen bir grup işçi, güvenlik görevlilerinin izin vermemesi üzerine belediye karşısındaki Saraçhane Parkı'nda gazetecilere açıklamada bulundu.

İSPARK'ta işten çıkartılan işçilerden Birkan Yıldırım, 17 kişinin 8 Haziran'da işten çıkartıldığını belirterek, belediye yönetiminin, sosyal medya paylaşımlarını öne sürerek işlerine son verdiğini söyledi.

Pandemi dolayısıyla işten çıkartma yasağı bulunduğunu hatırlatan Yıldırım, belediye yönetiminin bunu aşmak için ilgili maddeyi kullandığını öne sürerek şöyle konuştu:

"Bizi 'güveni kötüye kullanmak', hırsızlık yapmak gibi fiillerin de bulunduğu maddeden attılar. Sosyal medyada siyasi ağır eleştiri yapmışım. Sayın İmamoğlu'na Sayın Kılıçdaroğlu'na bir küfürüm yok. Sadece CHP zihniyetine eleştirim var. 7-8 ay önce bir şefimiz sosyal medya paylaşımları sebebiyle tazminatı, kıdemi ödenerek işten çıkartıldı. Bugün işten çıkarma yasağı olduğu için bizi bu maddeden attılar."

Çalışanlardan Ömer Çevik ise 15 yıllık emeğinin gasp edildiğini ve kendilerine leke vurulmak istendiğini dile getirdi.

Kronik rahatsızlığı sebebiyle izinli olduğunu belirten Çevik, geçen hafta sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle disiplin kuruluna verildiğini bildirdi.

Yaptığı paylaşımlarda herhangi bir suç unsuru bulunmadığını savunan Çevik, şunları söyledi:

"Bana isnat edilen paylaşımlarda Tayyip Erdoğan'ı beğenmişim, Binali Yıldırım'ın paylaşımını beğenmişim. Bu ülkede bir insanın 15 yıllık emeğini çalan bir belediye varsa özgürlük, insan hakları nerede? Bize tazminat verme, işe de alma ama bizi dürüst ve namusluca at. Eyvallah deyip gidelim. Hizmet ediyorlar ben de paylaşıyorum. Sen güzel bir şey yap seni de paylaşayım. Bu vatana hizmet eden kim olursa olsun onu beğenir yanında oluruz. İnsanlar bizi görünce 'Hırsızlık mı yaptınız da işten attılar' diyor. 15 yıl hizmet ettim, hakkımda tek bir tutanak yok. Tinercileri, değnekçileri biz kovduk."

İşten çıkartmaların devam edeceğini iddia eden Çevik, alınan karara karşı hukuka başvurduklarını kaydetti.

İşten çıkarılan Birol Durmuş ise 12 yıllık emeklerinin karşılığının gasbedildiğini öne sürerek kirada oturduğunu ve banka borcu sebebiyle de mağdur durumda olduğunu kaydetti.

İBB'den "Sosyal Medya Etik Kuralları" hatırlatması

İBB'den yapılan açıklamada ise belediyenin 2019 yılı aralık ayında belirlediği Sosyal Medya Etik İlkeleri hatırlatılarak bu ilkelerin tüm belediye çalışanlarını kapsadığı belirtildi.

İSPARK'ın, yaptığı incelemelerde, bu kurallara uymayan personelleriyle ilgili iç soruşturma açtığı belirtilen açıklamada, yapılan soruşturma sonucunda şu karara varıldığını bildirdi:

"İşverene, işveren temsilcisi olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız hakkındaki küçük düşürücü ve alay edici paylaşımları ile işverene karşı doğruluk ve bağlılığa uymayan tavır veya davranışlar sergilediği, şirket güvenini kötüye kullandığı ve şirketin ahlaki değerlerine, kurum vizyonu ve imajına uygun olmayan davranışlarda bulundukları tespit edilen bahsi geçen personellerin çalıştığı kurumu temsil edemeyecekleri kanaatine varılmış ve İSPARK disiplin yönetmeliğinin 18-c maddesi gereği iş sözleşmesinin 4857 Sayılı İş kanununun 25/II-e maddesine göre sözleşmeleri feshedilmiştir."

Kaynak: AA