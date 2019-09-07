İSPARK 'değnekçileri'ne ikinci operasyon

07.09.2019 10:30

İstanbul'da vatandaşlardan haksız yere otopark ücreti talep eden "değnekçi" diye tabir edilen korsan otoparkçılara yönelik ikinci bir operasyon yapıldı. Dünkü ilk operasyonda 25 kişi gözaltına alınmıştı.



Operasyonda Bakırköy, Beyoğlu, Beşiktaş, Fatih, Kadıköy ve Şişli ilçelerinin de aralarında olduğu 39 ilçede otoparklar denetlendi. Denetimlerde 152'si İSPARK'a ait 313 noktada "değnekçilik" yapıldığı tespit edildi. Bunun üzerine polis ekiplerince şüpheli kişilere yönelik dün akşam saatlerinde düzenlenen operasyonda, 25 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilere, Karayolları Kanunu ve Kabahatler Kanunu'na muhalefetten cezai işlem yapıldı. Euronews.com'da Görüntüle