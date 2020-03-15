İspanyollardan koronavirüse karşı mücadele eden sağlık personellerine destek
İspanyollar, yeni tip koronavirüse karşı mücadele eden sağlık personellerine destek vermek için yerel saat ile 20.00'da balkon ve pencerelerine çıkarak alkışladı.
15.03.2020 22:40 | Son Güncelleme: 15.03.2020 22:41
İspanyollar, yeni tip koronavirüse karşı mücadele eden sağlık personellerine destek vermek için yerel saat ile 20.00'da balkon ve pencerelerine çıkarak alkışladı. Virüsten en çok etkilenen başkent Madrid'de de bu sosyal kampanyaya katılım yüksekti.
Kaynak: AA
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