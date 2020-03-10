İspanyollar koronavirüs endişesiyle marketlere akın etti
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Koronavirüs, İspanya, Madrid, İtalya, Güncel

İspanyollar koronavirüs endişesiyle marketlere akın etti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının İtalya'nın ardından Avrupa'da en çok etkilediği ülkelerden İspanya'da halk, hükümetin "sakin olun" çağrılarına rağmen panikle süpermarketlere akın etmeye başladı.

10.03.2020 20:00 | Son Güncelleme: 10.03.2020 20:02
İspanyollar koronavirüs endişesiyle marketlere akın etti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının İtalya'nın ardından Avrupa'da en çok etkilediği ülkelerden İspanya'da halk, hükümetin "sakin olun" çağrılarına rağmen panikle süpermarketlere akın etmeye başladı.

Koronavirüs teşhisi konulan hastalardan şimdiye kadar 35 kişinin öldüğü ve vaka sayısının 1500'ü geçtiği İspanya'da bazı kentlerde öğrenime ara verilmesi, spor müsabakalarının seyircisiz oynanması ve şirketlerin çalışanlarını evden çalıştırma kararları halkın gündelik alışkanlıklarını değiştirdi.

Başbakan Pedro Sanchez, Sağlık Bakanı Salvador İlla ve diğer bakanlar, halktan öncelikli olarak "sakin olmasını" istese de virüsün daha yaygın olduğu İtalya'dan gelen görüntülerin İspanyolları endişelendirdiği görülüyor.

Tüm okulların ve üniversitelerin 11 Mart'tan itibaren iki hafta boyunca kapalı tutulacağının açıklandığı Madrid'de sabah erken saatlerden itibaren süpermarketlere akın eden halkın tuvalet kağıdı, temizlik ürünleri ve gıda raflarını boşaltması dikkati çekti.

AA muhabirinin konuştuğu bazı İspanyollar, koronavirüsten dolayı tedirgin olduklarını ve stok yaptıklarını belirterek yeterince bilgilendirilmemekten yakındı.

Diğer yandan Madrid özerk yönetimi, metro ve otobüs gibi toplu ulaşım araçlarında koronavirüse karşı günlük dezenfekte çalışmalarını başlatacağını duyurdu.

Başkent Madrid şimdiye kadar yapılan resmi açıklamalarda 21 ölü ve 782 vaka ile koronavirüsün İspanya'da en çok etkilendiği bölgelerin başında geliyor.

Sağlık Bakanı Salvador İlla, düzenlediği basın toplantısında, yaşlıların ve kronik hastalığı olanların evlerinden çıkmamaları, şirketlerin çalışanlarına evden çalışma hakkı tanıması, mecbur kalmadıkça seyahat edilmemesi ve toplu aktivitelerin iptal edilmesi tavsiyesinde bulundu.

Ülkede Madrid ve Rioja özerk yönetimleri ile Bask bölgesindeki iki kentte eğitime iki hafta ara verilirken, ayrıca tüm 1. ve 2. futbol ligleri maçlarının da aynı süre zarfında seyircisiz oynanacağı açıklandı.

Aşırı sağcı partinin milletvekilinde koronavirüs çıktı

Öte yandan aşırı sağ görüşlü Vox partisinin Genel Sekreteri ve milletvekili Javier Ortega Smith'de koronavirüs çıktığı bildirildi.

Vox partisinin lideri Santiago Abascal, koronavirüs salgınına rağmen partisinin geçen hafta sonu Madrid'de miting düzenlenmesinin hata olduğunu kabul ettiklerini belirterek özür diledi. Yaklaşık 10 bin kişinin toplandığı mitinge Smith de katılmıştı.

Abascal ayrıca, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Madrid'de 120 bin kişinin katıldığı gösteriye izin verdiği ve Kovid-19'a karşı yeterli tedbirleri almadığı gerekçesiyle hükümeti eleştirdi.

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İspanyollar koronavirüs endişesiyle marketlere akın etti

Kaynak: AA

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İspanyollar koronavirüs endişesiyle marketlere akın etti

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