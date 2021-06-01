İspanyol turizmciler, Türkiye'nin "tanıtım elçisi" olacak

Türkiye'nin önemli turizm destinasyonlarından Kapadokya'da gezi ve incelemede bulunan İspanyol turizm acentelerinin temsilcileri, ülkelerinde Türkiye'nin gönüllü tanıtım elçisi olarak bölgenin turist potansiyeline katkı sağlayacak.

Türkiye'nin önemli turizm destinasyonlarından Kapadokya'da gezi ve incelemede bulunan İspanyol turizm acentelerinin temsilcileri, ülkelerinde Türkiye'nin gönüllü tanıtım elçisi olarak bölgenin turist potansiyeline katkı sağlayacak.

Turizmde hareketliliğin artırılması amacıyla kolları sıvayan sektör temsilcileri, Türkiye'deki turizm destinasyonlarının tanıtımına devam ediyor.

Bu kapsamda Türkiye'ye davet edilen İspanya'nın önde gelen seyahat acentelerinin temsilcileri, İstanbul, Pamukkale ve Kuşadası'nın ardından Kapadokya'nın tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerle bezeli alanlarını keşfetti.

Kapadokya'da peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadilerin yanı sıra tarihi kilise, şapel, manastır ve müzeleri gezen 40 kişilik İspanyol heyet, bölgenin dokusuna hayran kaldı.

İspanya'daki bir turizm acentesinin sahibi Maria Jose Usero Vladivia, AA muhabirine, Türkiye'de Kovid-19 tedbirlerinin üst düzeyde olduğunu gözlemlediklerini, tatil planı yapanların güvenli ülke konumundaki Türkiye'ye seyahat konusunda hevesli olduklarını söyledi.

Ziyaret ettikleri alanlarda kaydettikleri görüntü ve fotoğrafları paylaşarak Türkiye'nin güzelliklerini anlatacaklarını dile getiren Vladivia, "Kovid-19 döneminde Türkiye'de alınan önlemler çok iyi. Turizm konusunda da sektörün iyi hazırlandığı görülüyor. Buradaki turistik merkezler çok güzel. Önümüzdeki süreçte birçok insan Türkiye'ye gelmek ve görmek isteyecek. Bizler bu güvenli ortamı halkımıza ve turizm alanındaki iş birlikçilerimize iletiyoruz." dedi.

"Kapadokya Türkiye'nin mücevheri"

Miguel Angel Crespo ise gezilerinin sadece İspanyol turistleri değil, Avrupalı tüm seyahat tutkunlarını turizm alanlarına yönlendirme amaçlı olduğunu belirtti.

Avrupa'da Kapadokya'nın çok iyi tanındığını ve turistlerin hayatlarında en az bir kere sıcak hava balon turuna katılmak istediğini aktaran Crespo, şunları kaydetti:

"Gezimiz sadece İspanya için değil, Avrupa düzeyinde bir turizmin başlangıç ayağı olacaktır. Hem meslektaşlarımıza hem de halkımıza Türkiye'yi anlatıp, tavsiye edip buraya göndereceğiz. İspanyol turistlerin, doğası bu kadar güzel bir yerde mutluluk duyması diğer Avrupa ülkelerindeki turistleri de çok etkileyecek ve Türkiye'ye gelmeleri için teşvik edecektir. Gerçek şu ki Türkiye, seyahat tutkunları için çok güvenli bir varış noktası konumunda. Türkiye çok güzel bir ülke ama Türkiye'nin en önemli mücevherinin de Kapadokya olduğuna inanıyorum. Buraya geldiğinizde her şey çok değişiyor ve tamamen huzur atmosferi var. İspanyollar Kapadokya'yı çok iyi biliyor ayrıca sıcak hava balonlarına binme deneyimini yaşamak istiyor."

"Turizmde, Türkiye popüler ülke"

Heyetin Türkiye turuna eşlik eden turizmci Taner Aktaş da 7 Haziran itibarıyla Avrupa ülkelerinin kapılarını seyahatlere açacağını, Türk turizminin kısa vadede toparlanacağını anlatarak, "Turizmde, Türkiye her zaman popüler bir ülke. Ziyaretçi sayısı bu yıl bir tık artarsa gelecek yıl bunun 5-10 katı artacaktır. Dünyanın her yerinde pandemi nedeniyle turizm sıfır seviyesindeydi. Türkiye, turizmde hızlı bir şekilde ilk 5'e girecek ülkelerden birisi." şeklinde konuştu.

Heyeti, Ürgüp ilçesindeki kayadan oyma otelinde konuk eden Burak Koyuncuoğlu ise güvenli turizm sertifikasına sahip olan konaklama tesislerine yönelik rezervasyonların başladığını aktardı.

Tesislerde Kovid-19 tedbirlerine riayet edildiğini vurgulayan Koyuncuoğlu, "Ülkemizde aşının da yaygınlaşmasıyla çok hızlı şekilde turizmin toparlanacağını düşünüyorum. Özellikle Amerika ve Avrupa ülkelerinden çok sayıda talep alıyoruz. Güney Doğu Asya ülkelerinden de yıl sonu itibarıyla toparlanma bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan