İspanyol STK'nin kurtardığı mülteciler İtalyan feribotunda karantinaya alındı
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Akdeniz, Güncel

İspanyol STK'nin kurtardığı mülteciler İtalyan feribotunda karantinaya alındı

İspanyol sivil toplum kuruluşu (STK) SMHumanitario'ya ait Aita Mari gemisinin Akdeniz'de kurtardığı mülteciler, İtalyan Sahil Güvenlik ekiplerinin operasyonuyla karantina gemisi Rubattino'ya aktarıldı.

20.04.2020 03:14 | Son Güncelleme: 20.04.2020 03:15
İspanyol STK'nin kurtardığı mülteciler İtalyan feribotunda karantinaya alındı

İspanyol sivil toplum kuruluşu (STK) SMHumanitario'ya ait Aita Mari gemisinin Akdeniz'de kurtardığı mülteciler, İtalyan Sahil Güvenlik ekiplerinin operasyonuyla karantina gemisi Rubattino'ya aktarıldı.

İtalya'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla limanlarını güvenli olmadığı gerekçesiyle kapatmasına rağmen Akdeniz'in orta kesimindeki düzensiz göç hareketliliği devam ediyor.

İspanyol STK SMHumanitario'ya ait Aita Mari gemisinin kurtardığı 34 mülteci, İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığının yürüttüğü operasyonla Sicilya Adası'nın Palermo Limanı açıklarında karantina gemisi olarak kullanılan Rubattino feribotuna transfer edildi.

Rubattino feribotuna cuma günü de Alman STK Sea-Eye'a ait Alan Kurdi gemisinin kurtardığı 146 mülteci aktarılmıştı. Mülteciler, Kovid-19 salgını dolayısıyla bu gemide karantinaya alınmıştı.

İspanyol STK'nin kurtardığı mülteciler İtalyan feribotunda karantinaya alındı

Kaynak: AA

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