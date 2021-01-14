İspanyol spor markası, Türkiye pazarına girmeye hazırlanıyor
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İspanyol spor markası, Türkiye pazarına girmeye hazırlanıyor

14.01.2021 12:59 | Son Güncelleme: 14.01.2021 13:04
İspanyol spor markası, Türkiye pazarına girmeye hazırlanıyor

Dünyaca ünlü İspanyol spor markası Joma, bu yıl itibarıyla Türkiye'de faaliyet göstermeye başlayacağını duyurdu.

Dünyaca ünlü İspanyol spor markası Joma, bu yıl itibarıyla Türkiye'de faaliyet göstermeye başlayacağını duyurdu. Marka, Süper Lig ve 1. Lig takımlarının yanı sıra tüm spor branşlarında hizmet vermeye hazırlanıyor.

Türkiye pazarına As Spor bünyesinde adım atacak olan spor markası Joma; tüm spor branşlarına hitap eden spor giyim ve spor ayakkabı koleksiyonunu sunacağını duyurdu. 120 ülkede satış operasyonu olan Joma, 55 yıldır spor sektöründe faaliyet gösteriyor. 2019 yılı itibarıyla 32 milyon adet ürün satışı gerçekleştiren marka, dünyanın en büyük futbol markalarından biri olarak da konumlanıyor.  Türkiye'de Uhlsport ve Kempa markalarının imtiyaz sahibi ve distribütörü, Tryon markasının ise kurucusu olan As Spor'un bu adımı, sektördeki payını daha da artırması için fırsat sunuyor.

SÜPER LİG VE 1.LİG TAKIMLARIYLA BAŞLANGIÇ YAPILACAK

2021 yılında Türkiye'de As Spor bünyesinde faaliyete geçecek marka, Süper Lig ve 1. Lig takımlarının yanı sıra tüm spor branşlarında hizmet vermeye hazırlandığını duyurdu. Spor ayakkabı koleksiyonunu da toptan satış ve perakende mağazalarda konumlayacak olan Joma, 2022 yılı itibarıyla mağazalaşmayı hedefliyor.

İSPANYA'DAN RUSYA'YA ONLARCA TAKIMA SPONSOR

Joma'nın sponsorluk yaptığı kulüpler arasında; İspanya'dan Villareal, Getafe, İtalya'dan Atalanta, Torino, Fransa'da Toulouse, Le Havre, Galler'den Swansea, Almanya'dan Hoffenheim, Arminia Biefeld, Rusya'dan CSKA Moskova, Belçika'dan Anderlecht, Ukrayna, Romanya ve Bulgaristan Futbol Federasyonlarının yer aldığı bildirildi.

FUTBOL DIŞI BRANŞLARDA DA AKTİF

Avrupa'nın ve dünyanın önemli futbol kulüpleri, olimpiyat komiteleri, federasyonlar, tenisçiler, koşucular ve maratonlar gibi birçok alanda sponsorluk anlaşmaları da bulunan Joma'nın, takım sporları ve bireysel sporlara yönelik giyim koleksiyonunun yanında, performans, koşu, yürüyüş, tenis, basketbol, futbol, günlük ayakkabı gibi tüm branşlardaki geniş spor ayakkabı koleksiyonuyla da dikkat çektiği ifade edildi. 


İspanyol spor markası, Türkiye pazarına girmeye hazırlanıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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