İspanyol şarkıcı Mario Morato'yu tercih etti

Dünyaca ünlü İspanyol şarkıcı Super Kenny, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a geldiği ortaya çıktı. İşte detaylar

Dünyaca ünlü İspanyol şarkıcı Super Kenny, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a geldi. Şarkıcı, son dönemde sürekli giydiği kot markası Mario Morato'nun sahibi Murat Şevli'yle bir araya geldi. Kenny, markanın İstanbul'daki merkezi olan Merter'deki tekstil atölyesini ziyaret etti. Şevli, ağırladığı şarkıcıyı şehrin tarihi yerlerini gezdirdi.

Kenny, ülkesine dönerken iş insanının hediye ettiği iki valizden oluşan kot kıyafetlerini geri çevirmedi.

Kaynak: Snob Magazin