İspanyol sanatçı Monica Molina, İstanbul'da konser verecek
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İspanyol sanatçı Monica Molina, İstanbul'da konser verecek

İspanyol şarkıcı ve oyuncu Monica Molina, İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak.

03.02.2020 14:22 | Son Güncelleme: 03.02.2020 14:22
İspanyol sanatçı Monica Molina, İstanbul'da konser verecek

İspanyol şarkıcı ve oyuncu Monica Molina, 'da hayranlarıyla buluşacak.

Başarılı sanatçı, 'ta Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda sevilen şarkılarını yorumlayacak.

"Tu Despedida", "Vuela", "De Cal y Arena", "A Vida", "Mar Blanca " adlı albümlere imza atan sanatçı, "Autorretrato" isimli 6. albümünün kapak çekimlerini İstanbul'da gerçekleştirmiş ve albüm röportajlarında "Türkiye'yi çok seviyorum. Türkler de beni çok seviyor. Orada olmak, nefes almak bile bir ayrıcalık." ifadelerini kullanmıştı.

Müzik albümlerinin yanı sıra 20'ye yakın yapımda rol alan Monica Molina, Oscar Wilde'dan uyarlanan bir tiyatro oyununda da sahne aldı.

Kaynak: AA
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