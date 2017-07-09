İspanyol Sanatçı Buika, Antalya'da Konser Verdi

İspanyol sanatçı Buika, Arif Nihat Asya Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verdi.



Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilk kez 13. Antalya Uluslararası Piyano Festivali'ndeki performansıyla Antalya seyircisiyle buluşan Buika, Antalyalılar için şarkılarını Arif Nihat Asya Açıkhava Tiyatrosunda seslendirdi.



Sanatçı, biletli günler öncesinden tükenen konserinde, Flamenko, rumba ve caz ritimlerindeki şarkılarını eşsiz sesiyle yorumladı.



Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nan de izlediği konser sonunda sanatçı performansıyla büyük alkış topladı.



Tütüncü, dünyaca ünlü isimlerin bundan böyle Kepez'den Antalya ve Türkiye'ye ulaşacağını ve bu ilk konserle bunu başlattıklarını ifade etti.