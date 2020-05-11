İspanyol sağlık çalışanı koronavirüsten böyle korunuyor

İspanya'da bir sağlık çalışanı koronavirüs (Covid-19) kapsamında hastanede çalıştığı süre boyunca aldığı önlemleri paylaştığı bir video yayınladı.

İspanya 'da bir sağlık çalışanı koronavirüs (Covid-19) kapsamında hastanede çalıştığı süre boyunca aldığı önlemleri paylaştığı bir video yayınladı.

Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İspanya'da, bir sağlık çalışanı hastanedeki görevine başlamadan önce nasıl korunduğunu paylaştığı bir video çekti. Sağlık çalışanının iki farklı maske ve siperlik taktığı görüntülenirken aynı zamanda farklı iki türden önlük ve bone giydiği de görüldü. İspanya'da, Kovid-19 nedeniyle 14 Mart'ta ilan edilen ve dört kez uzatılan olağanüstü halin süresi 24 Mayıs'ta dolacak.

- İspanya

Kaynak: DHA