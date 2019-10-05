İspanyol polisler kaçakçıları kovalarken denize düştü, kaçakçılar tarafından kurtarıldı
Denizde uyuşturucu kaçakçılarını kovalayan İspanyol polisler, kovaladıkları kaçakçılar tarafından kurtarıldı.
Denizde uyuşturucu kaçakçılarını kovalayan İspanyol polisler, kovaladıkları kaçakçılar tarafından kurtarıldı.
İspanya polisi tarafından yapılan açıklamada, 4 Ekim Cuma günü, güvenlik görevlilerinin ülkenin güney sahillerinde uyuşturucu taşıdığından şüphelenilen bir sürat teknesini kovaladığı ancak teknelerin savrulması sonucu polislerin denize düştüğü bildirildi. Euronews.com'da Görüntüle