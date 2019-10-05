İspanyol polisler kaçakçıları kovalarken denize düştü, kaçakçılar tarafından kurtarıldı

İspanyol polisler kaçakçıları kovalarken denize düştü, kaçakçılar tarafından kurtarıldı

Denizde uyuşturucu kaçakçılarını kovalayan İspanyol polisler, kovaladıkları kaçakçılar tarafından kurtarıldı.

05.10.2019 19:31
İspanyol polisler kaçakçıları kovalarken denize düştü, kaçakçılar tarafından kurtarıldı

Denizde uyuşturucu kaçakçılarını kovalayan İspanyol polisler, kovaladıkları kaçakçılar tarafından kurtarıldı.


İspanya polisi tarafından yapılan açıklamada, 4 Ekim Cuma günü, güvenlik görevlilerinin ülkenin güney sahillerinde uyuşturucu taşıdığından şüphelenilen bir sürat teknesini kovaladığı ancak teknelerin savrulması sonucu polislerin denize düştüğü bildirildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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