İspanyol polisler kaçakçıları kovalarken denize düştü, kaçakçılar tarafından kurtarıldı

05.10.2019 19:31

Denizde uyuşturucu kaçakçılarını kovalayan İspanyol polisler, kovaladıkları kaçakçılar tarafından kurtarıldı.



İspanya polisi tarafından yapılan açıklamada, 4 Ekim Cuma günü, güvenlik görevlilerinin ülkenin güney sahillerinde uyuşturucu taşıdığından şüphelenilen bir sürat teknesini kovaladığı ancak teknelerin savrulması sonucu polislerin denize düştüğü bildirildi. Euronews.com'da Görüntüle