İspanyol polisinden yasa dışı kripto madencilerine baskın
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İspanyol polisinden yasa dışı kripto madencilerine baskın

İspanyol polisinden yasa dışı kripto madencilerine baskın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İspanya'da polis, başkent Madrid'in güneyindeki Toledo'da yasa dışı kriopto madencilik çiftliğini bastı.

İspanya'da polis, başkent Madrid'in güneyindeki Toledo'da yasa dışı kriopto madencilik çiftliğini bastı. Operasyonda 100'den fazla cihaza el konuldu.

İspanya'nın başkent Madrid'in 80 kilometre güneyindeki Toledo'da yasa dışı madencilik çiftliğine polis tarafından baskın düzenlendi. Evin elektrik tüketiminde diğer evlere oranla daha yüksek bir artış tespit edilmesinin ardından gerçekleştirilen operasyonda 100'den fazla cihaza el konuldu. İçeride ayrıca soğutma ve havalandırma üniteleri de bulunurken, 1 kişinin yasa dışı elektrik kullanımından gözaltına alındığı belirtildi. - MADRİD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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