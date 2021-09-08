İspanyol Piskoposun yasak aşkı istifa getirdi

İspanya'ya bağlı Katalonya Özerk Bölgesi'nde geçtiğimiz ay piskoposluktan istifa eden Xavier Novell'ın, müstehcen romanlar yazan bir psikoloğa aşık olduğu için görevini bıraktığı iddia edildi.

İspanya'ya bağlı Katalonya Özerk Bölgesi'nde geçtiğimiz ay piskoposluktan istifa eden Xavier Novell'ın, müstehcen romanlar yazan bir psikoloğa aşık olduğu için görevini bıraktığı iddia edildi.

İspanya'ya bağlı Katalonya Özerk Bölgesi'nde yer alan Solsona'da görev yapan Xavier Novell, geçtiğimiz ayın sonlarında Katolik Kilisesi yetkililerine istifa mektubunu sunmuştu. Mektubunda, piskoposluk görevini şahsi nedenlerle bıraktığını belirten 52 yaşındaki Novell'ın istifasına ilişkin ilginç bir iddia ortaya atıldı. Novell'ın, müstehcen içerikli romanlar kaleme alan 38 yaşındaki Silvia Caballol adlı bir psikoloğa aşık olduğu bu nedenle de piskoposluk görevini bıraktığı öne sürüldü.

TARIM SEKTÖRÜNDE İŞ ARIYOR

İspanyol medyası, Caballol ile nişanlandığı belirtilen Novell'ın "Hayatımda ilk kez bir kadına aşık oldum ve her şeyi doğru olarak yapmak istiyorum" ifadelerini kaleme aldı. Eski piskoposun şimdilerde ise Katalonya Özerk Bölgesi'nin başkenti Barselona'da tarım sektöründe iş aradığı aktarıldı.

KİLİSENİN TEPKİSİNİ ÇEKMİŞTİ

Katalonya Özerk Bölgesi'nin bağımsızlık mücadelesinde ön saflarda yer alan Novell'in görevden ayrılması Katalonya'daki Katolik topluluğunun tepkisini çekmişti. Vatikan yetkilileri ve Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in, fikrini değiştirmesi için Novell ile görüştüğü iddia edilmişti. Söz konusu olay, kilise içinde bekar kalma zorunluluğu konusunu yeniden gündeme getirdi. Novell'ın nişanlandığı için değil de Katalonya'nın İspanya'dan bağımsızlığı için verdiği mücadele nedeniyle kilise yönetiminin baskılarına maruz kalması sonucu istifa etmesi iddialar arasında. Rahibe Lucia Caram, Novell'ın yaşadığı baskılar nedeniyle aklını kaçırdığını savundu.

Öte yandan, Katalonya'nın kuzeydoğusundaki Solsona'da 2010 yılında 41 yaşında göreve başlayan Novell, İspanya'nın en genç piskoposu olmuştu.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı