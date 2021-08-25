İspanyol Omleti tarifi! Masterchef İspanyol Omleti nasıl yapılır? 25 Ağustos İspanyol Omleti yemek tarifi! Gerekli malzemeler!
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İspanyol Omleti tarifi! Masterchef İspanyol Omleti nasıl yapılır? 25 Ağustos İspanyol Omleti yemek tarifi! Gerekli malzemeler!

İspanyol Omleti tarifi! Masterchef İspanyol Omleti nasıl yapılır? 25 Ağustos İspanyol Omleti yemek tarifi! Gerekli malzemeler!
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Masterchef 25 Ağustos yarışmasında şefler tarafından İspanyol Omleti yemeğinin yapılması istendi. Peki Masterchef İspanyol Omleti nasıl yapılır? İspanyol Omleti yemeği için gerekli malzemeler nelerdir? İspanyol Omleti yemek tarifi! İspanyol Omleti nasıl yapılır? İspanyol Omleti yemek tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu İspanyol Omleti tarifi oldu. Peki en güzel İspanyol Omleti yemek tarifi nasıldır? İspanyol Omleti yemeği nasıl yapılır? İspanyol Omleti için gerekli malzemeler nelerdir? Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

İSPANYOL OMLETİ NASIL YAPILIR?

İSPANYOL OMLETİ HAZIRLANIŞI

  • Oda sıcaklığında olan yumurtaları derin kabın içerisinde baharatlarla beraber çırpın.
  • Patatesleri soyup, ince ince halka şeklinde dilimleyin. Daha sonra kuru soğanı doğrayın.
  • Geniş bir tavaya zeytinyağını alın. Soğanları ekleyin ve 2- 3 dakika kadar kavurun. Ardından patatesleri ekledikten sonra kısık ateşte yumuşayana kadar pişirin.
  • Patates ve soğanların üzerine yumurta karışımı da ekledikten sonra hafifçe karıştırın.
  • Alt kısmı kızardıktan sonra spatula ile tersini çevirip aynı şekilde kızartın.
  • Sulanmaması için kapağı açık şekilde yumurtalar tamamen katılaşana kadar pişirin.
  • Alt üst pişmesi gerçekleştikten sonra servise hazırdır.

İSPANYOL OMLETİ MALZEMELER Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

  • 3 adet yumurta
  • Yarım çay kaşığı karabiber
  • Yarım çay kaşığı tuz
  • 3 adet büyük boy patates
  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 adet orta boy soğan

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İspanyol Omleti tarifi! Masterchef İspanyol Omleti nasıl yapılır? 25 Ağustos İspanyol Omleti yemek tarifi! Gerekli malzemeler! - Haberler
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