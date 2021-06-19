İspanyol Laia Palau, EuroBasket tarihinde en çok maça çıkan kadın oyuncu oldu

2021 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket) mücadele eden İspanya'nın tecrübeli oyun kurucusu Laia Palau, turnuva tarihinin en çok maça çıkan kadın oyuncusu oldu.