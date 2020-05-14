İSPANYOL İŞÇİLER ÜLKELERİNE DÖNÜNCE METRO AÇILIŞI ERTELENDİ
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İSPANYOL İŞÇİLER ÜLKELERİNE DÖNÜNCE METRO AÇILIŞI ERTELENDİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,"Net cevap alınamadığı için de yaklaşık 80 gün, 90 gün gibi test sürecinin sinyalizasyon açısından burada geçirilmesi lazım.

İSPANYOL İŞÇİLER ÜLKELERİNE DÖNÜNCE METRO AÇILIŞI ERTELENDİ
14.05.2020 13:49 | Son Güncelleme: 14.05.2020 13:56

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,

"Net cevap alınamadığı için de yaklaşık 80 gün, 90 gün gibi test sürecinin sinyalizasyon açısından burada geçirilmesi lazım. Bir an önce normalleşip, çalışanları İspanya'dan buraya getirmek için büyük çaba içerisindeyiz"

İstanbul (DHA)- Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro hattında çalışan İspanyol işçiler, koronavirüs salgını nedeniyle ülkelerine dönünce, hattın açılışı ertelendi. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Çalışanları İspanya'dan buraya getirmek için büyük çaba içerisindeyiz"dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yapımı devam eden Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nda incelemelerde bulundu. Nurtepe İstasyonu'nu gezen İmamoğlu, hattı 19 Mayıs'ta hizmete almayı planladıklarını ancak koronavirüs salgını sürecinin buna izin vermediğini söyledi.

Hattın sinyalizasyon sistemini İspanyol bir firmanın yaptığını, firmanın buradaki çalışanlarının da, büyük oranda İspanyol kökenli olduğunu belirten İmamoğlu, 'Maalesef Kovid süreciyle, 3 Mart itibariyle bu hizmeti yapamaz duruma geldiler" dedi.

Salgın hastalık nedeniyle bu tür aksaklıkların başka şantiyeler de yaşandığını vurgulayan İmamoğlu daha sonra şunları söyledi:

'Bu şantiyeyi bırakıp, ülkelerine dönmek zorunda kaldılar. Neredeyse 2,5 aydır, bu hizmeti alamıyoruz. Bu hizmeti burada yapan bir kısım yerli çalışanlar var, yüklenici firmanın bize aktardığına göre. Ama tabii bu çok yetersiz bir çalışma. Şu anda gördüğünüz gibi, istasyonlarda tümüyle sona gelmiş durumda. Böyle bir ortamda tek eksiğimiz sinyalizasyon. Bu tür konularda da teknik kısım çok çok önemli. Yani o testler, o işlemler yapılmadan burayı açmak mümkün değil. Şu anda onu bekliyoruz; iletişim sürüyor. Hem yüklenici firma hem biz iletişimi sürdürüyoruz bir an önce getirmek için. Büyük çaba içerisindeyiz. Net cevap alınamadığı için de yaklaşık 80 gün, 90 gün gibi test sürecinin sinyalizasyon açısından burada geçirilmesi lazım. Bir an önce normalleşip, çalışanları İspanya'dan buraya getirmek için büyük çaba içerisindeyiz. Başlar başlamaz hattımızın da sinyalizasyon hizmetini alıp bir an önce İstanbullulara bu hattı hediye etmek istiyoruz. Yoksa Mayıs ayı içerisinde açıyor olacaktık, böyle üzücü bir olay yaşadık. Kovidin bu tür aksaklıkları yaşattığı şantiyelerimiz, başka projelerimiz de mevcut. Bu aksaklıktan dolayı üzgünüz. Çözümsüz bir iş değil; hızlıca çözeceğiz" dedi

İBB Raylı Sistemler Daire Başkanı Pelin Alpkökin, hattaki çalışmalarla ilgili olarak İmamoğlu'na teknik bilgi verdi. Alpkökin, hattın, Beşiktaş ve Kabataş istasyonlarındaki arkeolojik çalışmaların da devam ettiğini söyledi.

İSPANYOL İŞÇİLER ÜLKELERİNE DÖNÜNCE METRO AÇILIŞI ERTELENDİ

Kaynak: DHA

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