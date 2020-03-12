İspanyol hükümeti koronavirüse karşı ekonomik yardım paketi açıkladı
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Koronavirüs, İspanya, Güncel

İspanyol hükümeti koronavirüse karşı ekonomik yardım paketi açıkladı

İspanya'da sol koalisyon hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı başta sağlık ve turizm sektörleri ile KOBİ'lere ekonomik yardım paketi açıkladı.

12.03.2020 19:30 | Son Güncelleme: 12.03.2020 19:30
İspanyol hükümeti koronavirüse karşı ekonomik yardım paketi açıkladı

İspanya'da sol koalisyon hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı başta sağlık ve turizm sektörleri ile KOBİ'lere ekonomik yardım paketi açıkladı.

Bakanlar Kurulunun ardından basın toplantısı düzenleyen Başbakan Pedro Sanchez, koronavirüse karşı önlem için ilk defa telematik sistemiyle gazetecilerin dijital ortamdan yazılı veya görüntülü gönderdiği soruları yanıtladı.

Sanchez, koronavirüs salgınıyla mücadelede ilk aşamada sağlık sektörüne 1 milyar avro, ülkedeki 17 özerk yönetime de sağlık hizmetlerini güçlendirmeleri için 2,8 milyar avroluk destek sağlayacaklarını bildirdi.

Koronavirüsten en olumsuz etkilenen sektörlerin başında KOBİ'lerin geldiğini vurgulayan Sanchez, bu işletmelerin altı ay boyunca vergi yükümlülüklerinin erteleneceğini ve faizsiz taksitlendirmeyle "üretim sistemine 14 milyon avroluk kaynak enjekte edeceklerini" ifade etti.

İspanya Başbakanı ayrıca Kovid-19'dan kaynaklanan iptallerle ciddi zarar gören turizm ve ulaştırma sektörlerine 400 milyon avroluk yardım yapacaklarını kaydetti.

Sanchez, okulların tatil olmasından dolayı yoksul çocuklara gıda yardımı için 25 milyon avroluk bir kaynak ayırdıklarını bildirdi.

"Yeni ve örneği olmayan bu krizden başarıyla çıkmanın tek yolu iş birliği ve koordinasyon." diyen Sanchez, "Bunu aşacağımıza hiçbir şüphem yok ama vatandaşların sorumluluk göstermesi en temel faktörlerden biri." şeklinde konuştu.

İspanya'da Madrid, Rioja, Bask, Galisya, Katalonya, Murcia, Balear Adaları özerk yönetimlerince alınan tüm okul ve üniversitelerin kapatılması kararının ülke genelinde olması gerektiğini savunan Sanchez, bununla ilgili tavsiyelerini diğer özerk yönetimlere ilettiklerini açıkladı.

Sanchez, Kovid-19'dan en fazla etkilenen Madrid özerk yönetiminin karantinaya alınıp alınmayacağıyla ilgili bir soruya ise "Sakin olma ve sükunet mesajı vermek gerekiyor. Bu zamana kadar olduğu gibi yeni alınacak kararlarda da uzmanların tavsiyeleriyle ve özerk yönetimlerin koordinasyonuyla hareket edeceğiz." cevabını verdi.

Sanchez, Kovid-19'a karşı, bilim adamları ve uzmanların tavsiyeleri doğrultusunda gelecek günlerde yeni kararlar almaya devam edeceklerini söyledi.

İspanya'daki son verilere göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 86'ya çıkarken vaka sayısının 3 bin 100'ü geçtiği belirtildi.

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Kaynak: AA

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Manşet

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